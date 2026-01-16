'Сам себя убедил': Трамп заявил, что пока передумал наносить удар по Ирану

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, 16 января, что приветствует решение Ирана отменить большое количество запланированных казней. По его словам, именно из-за позиции Ирана американский лидер принял решение не наносить военный удар по этой стране.

Причем американский президент отрицает, что на его решение повлияли иностранные лидеры, он якобы "сам себя убедил". Об этом Трамп рассказал в собственной соцсети Truth Social, а также журналистам рядом с Белым домом.

Иран отменил казни?

"Я очень уважаю тот факт, что все запланированные казни через повешение, которые должны были состояться вчера (более 800), были отменены руководством Ирана. Спасибо!" – написал Трамп в Truth Social.

Он никак не объяснил, откуда появился "факт", который Трамп так уважает. На самом деле иранский аятолла Ахмад Хатами заявил сегодня, что протестующие в столице Тегеране "должны быть казнены".

Сам себя убедил

Идя в Белый дом, Трамп подошел к журналистам и выборочно ответил на несколько их вопросов. Среди прочего, на вопрос, кто именно повлиял из иностранных лидеров на его выбор, американский президент отрицал такое влияние.

"Никто меня не убеждал. Я сам убедил себя. На вчера было запланировано более 800 казней. Они никого не повесили. Они отменили повешение. Это очень повлияло на мое решение", – отметил он.

Что предшествовало

Еще вчера Трамп не скрывал существования указанного влияния. В частности, американский президент сам сказал, что "получил очень хорошую информацию" относительно того, что в Иране "убийства и казни прекращаются".

Именно поэтому было принято решение не атаковать Иран, а "внимательно следить" за событиями в этой стране.

Запланированный удар

Во второй половине дня 14 января появилась информация, что США могут ударить по Ирану военной силой в ответ на жестокое подавление протестов и убийства активистов. Причем по одной из версий, эти удары могут произойти "в течение следующих 24 часов".

Как сообщал OBOZ.UA, протесты в Иране вспыхнули 28 декабря 2025 года, а уже в январе власти начали жестко подавлять их. Американская правозащитная группа HRANA по состоянию на 14 января подтвердила смерть 2403 протестующих.

