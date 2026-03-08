Отдали жизнь за США: Трамп принял участие в церемонии перевозки тел погибших военных

Президент США Дональд Трамп вместе с первой леди страны и вице-президентом в субботу, 7 марта, прибыл на авиабазу Довер в штате Делавэр. Здесь проходила церемония возвращения на родину тел шестерых американских военнослужащих, погибших в результате удара иранского беспилотника в Кувейте.

Видео с мероприятия обнародовал Белый дом. А уже после мероприятия, возвращаясь к президентскому самолету, американский президент ответил на вопросы журналистов.

Америка чтит жертву военных

"Америка оплакивает потерю и чтит жертву военных. Пусть Бог благословит их и их семьи", – отметил президент во время возвращения тел военных США.

Он отдал честь гробам с телами майора Джеффри О'Брайена, капитана Коди Хорка, сержантов Николя Амора, Роберта Марзана, Ноя Титдженса и Деклана Коуди.

Семьям погибших, которые также были на мероприятии, Трамп пообещал "всю необходимую поддержку и психологическую помощь". А военным пообещал, что они "продолжают выполнять задачи в зоне конфликта".

Американцы на Ближнем Востоке

"Это очень печальный день", – заявил Трамп после церемонии, общаясь с журналистами перед посадкой на свой самолет. По его словам, администрация стремится минимизировать потери среди американских военных.

Однако он уклонился от ответа на вопрос, развернут ли США свои Сухопутные войска непосредственно в Иране.

"Я даже не хочу сейчас об этом говорить. Не думаю, что это уместный вопрос и вы знаете, что я не собираюсь на него отвечать. Может ли быть (развертывание)? Может быть. Но по очень веской причине, должна быть очень веская причина. Я бы сказал, что если мы когда-нибудь это сделаем, они будут настолько уничтожены, что не смогут бороться на земле", – сказал Трамп.

Иран готов воевать

Тем временем режим Ирана утверждает, что якобы готов к наземному вторжению американских войск. Любые переговоры с американцами на фоне существующего конфликта действующая власть этой исламской страны отвергает. По крайней мере, такое заявление в эфире американского вещателя сделал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Более того, он заверил, что Иран и раньше, и сейчас"не просит прекращения огня", а"ждет американских военных".

"Дело в том, что у нас нет никакого положительного опыта переговоров с Соединенными Штатами, и особенно с этой администрацией. Мы вели переговоры дважды в прошлом году и в этом году, а потом, посреди переговоров, они напали на нас. Поэтому мы не видим никакой причины, почему мы должны снова сотрудничать с теми, кто это сделал, кто не является честным в переговорах", – сказал Арагчи.

Что предшествовало

Еще 28 февраля министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о превентивном ударе по Ирану. К атаке также присоединились Соединенные Штаты.

Уже в первый день войны израильские чиновники заявили, что во время ударов по правительственному кварталу в Тегеране были ликвидированы лидер Ирана Али Хаменеи и еще несколько высокопоставленных представителей иранского военно-политического руководства.

В ответ Иран начал осуществлять ракетные обстрелы – сначала Израиля, позже по другим странам Ближнего Востока, в частности по Катару, Бахрейну, ОАЭ и Кувейту, где размещены базы США.

Причем Тегеран официально заявил, что будет "защищаться без всяких ограничений".

