На границе между Пакистаном и Индией более часа сражались 125 истребителей – CNN

Пакистан и Индия провели один из крупнейших воздушных боев в новейшей истории авиации. В более чем часовом столкновении в небе приняли участие около 125 истребителей с обеих сторон.

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Об этом 8 мая сообщает CNN, ссылаясь на собственные источники в пакистанской службе безопасности. По их данным, пакистанские военные смогли сбить пять индийских истребителей.

Отмечается, что во время боя ни индийские, ни пакистанские самолеты не покидали воздушного пространства своей страны – обстреливали друг друга на расстоянии более 160 км.

"Ни одна из сторон не была готова отправить своих пилотов через границу. Все из-за гораздо меньшего воздушного боя в 2019 году, когда пилота ВВС Индии сбили на территории Пакистана и показали на параде по телевидению, прежде чем вернуть его в Индию. Поэтому на этот раз ни одна из сторон не хотела такого унижения", – говорится в сообщении.

CNN пишет, что пилоты Военно-воздушных сил Индии осуществляли по несколько вылетов в день для поражения целей. В то же время власти Пакистана, по словам источника, сделали "все возможное, чтобы исключить жертвы среди гражданских".

Собеседник издания назвал поединок в воздухе "собачьим боем" и "одним из крупнейших и самых длинных в новейшей истории авиации".

Напомним: по меньшей мере 32 туриста погибли в результате теракта в Индии, который произошел 22 апреля во время визита в страну вице-президента США Джея Ди Вэнса. Боевики-исламисты напали на людей недалеко от курортного города Пахалгам в спорном регионе Кашмир.

Вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

В ночь на 8 мая Пакистан нанес удары ракетами по приграничному индийскому штату Пенджаб. В районе города Амритсар прогремели взрывы возле местного аэропорта.

С момента обретения независимости от Британии в 1947 году Индия и Пакистан вели три полномасштабные войны. Обе страны претендуют на Кашмир полностью, но управляют отдельными частями спорного региона.

Как сообщал OBOZ.UA, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Индию и Пакистан воздержаться от военного конфликта после теракта в Кашмире. Он подчеркнул, что напряженность между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние годы.

Президент США Дональд Трамп назвал конфликт "позором" и выразил надежду на "очень быстрое" завершение столкновений между странами, обладающими ядерным оружием. Со своей стороны, Украина призвала Индию и Пакистан быть сдержанными и пытаться решить ситуацию дипломатическим путем.

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