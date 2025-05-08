Пакистан атаковал Индию: мощные взрывы прогремели возле аэропорта, исчез свет. Видео

Пакистан нанес удары ракетами по приграничному индийскому штату Пенджаб. В районе города Амритсар прогремели взрывы возле местного аэропорта.

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Об этом пишут Clash Report и The Economic Times. По информации СМИ, пакистанские военные ударили баллистическими ракетами по аэропорту в Амритсаре.

В сети обнародовали видео, на которых видно ракеты в ночном небе, а также слышны взрывы.

Как пишет Clash Report, индийская пресса сообщила о серии громких взрывов в Амритсаре, в частности они прозвучали и вблизи аэропорта.

Также утверждается, что индийские ПВО сбили одну из пакистанских ракет.

Как сообщает The Economic Times, в Амритсаре пропал свет, жителей призывают оставаться дома.

По информации местных СМИ, администрация округа Амритсар начала процесс затемнения улиц, объясняя это мерами безопасности.

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар днем 7 апреля в интервью Al Jazeera сказал, что Индия накануне, 6 апреля, нанесла удары по гражданским, "атакуя невинных женщин и детей".

Он также заявил, что любые действия Индии с целью остановки или перенаправления поставок воды из Пакистана будет считаться официальным Исламабадом как объявление войны.

Отметим, что город Амритсар, который Пакистан атаковал ракетами поздно вечером 7 мая, находится в штате Пенджаб на северо-западе Индии. По открытым данным, его население составляет более миллиона человек.

В Амритсаре развиты текстильная, сахарная промышленность, производство ковров, здесь находится главный храм сикхизма - Хармандир-Сахиб, в котором хранится золотая книга сикхов Грантг Сахиб (Granth Sahib).

Как сообщал OBOZ.UA:

Вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. Исламабад ответил, после чего стороны продолжили обмениваться ударами и обе заявили о жертвах среди гражданских.

За день до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздержаться от военного конфликта после теракта в Кашмире, который унес жизни 26 человек. Он подчеркнул, что напряженность между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние годы.

Теракт в Кашмире произошел 22 апреля. После него Индия приняла меры против Пакистана, в мире заговорили об угрозе войны между этими ядерными державами. Обе страны провели ракетные учения, а Индия закрыла воздушное пространство для всех самолетов, связанных с Пакистаном.

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