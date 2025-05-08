МИД Украины отреагировал на обострение между Индией и Пакистаном и призвал к сдержанности: подробности

В Украине отреагировали на боевые действия между Индией и Пакистаном, которые начались вечером во вторник, 6 мая. Киев призвал страны быть сдержанными и попытаться решить ситуацию дипломатическим путем.

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С соответствующим заявлением выступили в Министерстве иностранных дел Украины, опубликовав его на официальном Telegram-канале ведомства. Там отметили, что обоим государствам следует "избегать действий, которые могут ухудшить ситуацию с безопасностью в Южно-Азиатском регионе", а также работать над мирным решением споров.

"Украина активно поддерживает все меры, направленные на восстановление мира и стабильности в регионе, выступает за безотлагательное снятие напряженности", – сказано в сообщении.

В МИД подчеркнули, что будут внимательно следить за дальнейшим развитием ситуации между Индией и Пакистаном и поддерживать международные инициативы и усилия, направленные на обеспечение мира и стабильности в Южной Азии.

Поздно вечером 6 мая Индия начала "Операцию Синдур", нанеся удары по территории Пакистана. В индийском министерстве обороны заявили, что они атаковали террористическую инфраструктуру, всего речь идет о девяти целях.

Пакистанская армия сообщила, что индийские удары были направлены против трех объектов в Кашмире, находящихся под управлением Пакистана, и двух в провинции Пенджаб - самой густонаселенной провинции страны. По информации Исламабада, в результате индийских ударов погибли трое мирных жителей, в том числе ребенок.

За день до этого генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Индию и Пакистан воздержаться от военного конфликта после теракта в Кашмире, который унес жизни 26 человек. Он подчеркнул, что напряженность между двумя странами достигла самого высокого уровня за последние годы.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ладит как с Индией, так и с Пакистаном. Он сказал, что хочет, чтобы конфликт остановился, и готов этому поспособствовать.

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