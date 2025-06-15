Конфронтация с Маском продолжается: Белый дом взялся проверять контракты SpaceX

Конфликт между американским миллиардером Илоном Маском и президентом США Дональдом Трампом, похоже, не исчерпан. Белый дом недавно взялся проверять контракты компании Маска SpaceX на миллиарды долларов.

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Об этом сообщает Reuters. Источники издания утверждают, что собранную информацию в администрации Трампа планируют использовать для подготовки "мести" самому Маску и его компаниям.

Распоряжение Пентагона и NASA по сбору детальной информации о миллиардных контрактах SpaceX, пишет Reuters со ссылкой на четыре источника, Белый дом дал в июне, после публичного конфликта Маска и Трампа.

"По словам источников, знакомых с распоряжением, администрация приказала агентствам тщательно проверить контракты Маска, чтобы подготовить возможные меры мести против бизнесмена и его компаний. Как сообщало агентство Reuters в четверг, чиновники Пентагона одновременно рассматривают вопрос о том, стоит ли уменьшать роль, которую SpaceX, космическая и спутниковая компания Маска, может сыграть в амбициозной новой системе противоракетной обороны США", – говорится в материале.

При этом Reuters не удалось установить, собирается ли Белый дом отменить все или некоторые из федеральных контрактов SpaceX на общую сумму около 22 млрд долларов. Однако, пишет издание, похоже на то, что администрация Трампа взялась выполнить угрозу Трампа, которую тот бросил во время публичной перепалки с Маском, когда американский президент допустил возможность прекращения контрактов и субсидий для компаний бывшего соратника.

"В электронном письме к Reuters представитель Белого дома не ответил на вопрос о бизнесе Маска, заявив, что "администрация Трампа стремится к тщательному процессу проверки всех заявок и контрактов". В отдельном заявлении представитель NASA заявил, что агентство "будет продолжать сотрудничать с нашими отраслевыми партнерами, чтобы обеспечить достижение целей президента в космосе". Ни SpaceX, ни представители Министерства обороны не ответили на запросы о комментариях", – говорится в материале.

В то же время источники Reuters утверждают, что проверка контрактов имеет целью дать администрации возможность быстро действовать, если Трамп решит принять меры против Маска, который до недавнего времени был старшим советником президента и руководителем Департамента сокращения расходов правительственной эффективности (DOGE). По словам одного из источников, проверка проводится "для получения политических "боеприпасов".

Reuters подчеркивает, что остается непонятным, насколько реалистичной, в частности с юридической точки зрения, является возможность отмены правительством действующих контрактов. Однако в экспертной среде усиливается беспокойство относительно того, что в США сегодня вопросы бюджета, национальной безопасности и общественных интересов будут зависеть от личных обид отдельных наделенных властью людей.

"Здесь есть ирония в том, что контракты Маска могут находиться под таким же субъективным политическим контролем, который он и его команда DOGE применили к тысячам других контрактов. Любое решение не должно основываться на эго двух мужчин, а на лучших интересах общественности и национальной безопасности", – отметил Скотт Эйми, эксперт по вопросам контрактов и главный юрисконсульт Project on Government Oversight

В Reuters напомнили, что SpaceX Маска в последние годы стала ключевым партнером правительства США во многих его аэрокосмических и оборонных проектах – запуске спутников и других космических грузов, а также потенциальном управлении ключевым элементом противоракетного щита "Золотой купол", запланированного Трампом.

"Хотя Маск в последние дни пытался отказаться от некоторых своих критических замечаний в отношении президента, таких как призыв к импичменту Трампа на прошлой неделе и связывание его с осужденным сексуальным преступником (Джеффри Эпштейном. – Ред.), его вспышки гнева все же подчеркнули зависимость правительства от SpaceX. Прежде чем изменить курс, Маск пригрозил вывести из эксплуатации космический корабль Dragon компании. Космический корабль, работающий в рамках контракта с NASA на сумму примерно 5 миллиардов долларов, является единственным американским кораблем, который сейчас способен перевозить астронавтов к Международной космической станции и обратно.SpaceX также строит сеть из сотен шпионских спутников по секретному контракту с Национальным разведывательным управлением США. Этот контракт стал ключевой сделкой для SpaceX, что углубило ее связи с оборонными и разведывательными службами США", – говорится в материале.

Напомним, на днях, после ряда громких взаимных обвинений, которыми обменялись Трамп и Маск, последний заявил, что сожалеет о некоторых своих постах о президенте США. Они, мол, "зашли слишком далеко".

В публичную плоскость конфликт между Маском и Трампом начал выплескиваться еще 4 июня. Тогда миллиардер в своем аккаунте в Х резко выступил против идеи Трампа – принятого Палатой представителей законопроекта о внутренней политике. Маск назвал "большой красивый билль" Трампа "отвратительной мерзостью", позором" и законом "для свиней".

После ответных заявлений Трампа, в частности его слов, что он выиграл бы выборы "и без Илона", Маск упрекнул Трампа за неблагодарность и отметил свою роль в том, что республиканец таки вошел в Белый дом.

Далее было еще немало обвинений. Трамп обзывал Маска сумасшедшим, тот в ответ заявил, что действующий президент фигурирует в делах Эпштейна. Миллиардер даже поддержал идею импичмента Трампа с передачей полномочий главы государства вице-президенту Джей Ди Вэнсу, а также объявил название своей партии, которую собрался создавать.

Взамен Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Тот же пригрозил остановить работу своего космического корабля Dragon, довольно быстро, правда, передумав.

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