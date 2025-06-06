Трамп предложил 'сэкономить миллиарды' на предприятиях Маска. Маск ответил

Спор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его бывшим сторонником и советником, предпринимателем Илоном Маском продолжается. Трамп предложил американцам сэкономить деньги, отказавшись от контрактов с компаниями Маска, на что бизнесмен ответил приостановкой работы его космического корабля Dragon.

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Свое предложение Трамп сделал в собственной соцсети Truth Social. Маск ответил в своей сети Х.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, что Байден этого не сделал", – довольно лаконично отметил Трамп.

Илон Маск в ответ не менее лаконично отметил, что "в свете заявления президента об аннулировании государственных контрактов SpaceX немедленно приступит к выводу из эксплуатации космического корабля Dragon".

Маск не объяснил, что это означает. Однако его космический корабль Crew Dragon сейчас эксплуатирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В частности, NASA этим аппаратом отправляет на Международную космическую станцию груз и астронавтов.

И Dragon – не единственный аппарат Маска, которым пользуется NASA в своих многочисленных программах, в том числе программах по освоению Луны.

Таким образом, и в самом деле можно значительно сэкономить американский бюджет, если большинство программ NASA будут закрыты.

Напомним: после того, как Трамп назвал Маска "сумасшедшим", тот в ответ заявил, что фамилия президента фигурирует в деле педофила-финансиста Джеффри Эпштейна.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт Маска и Трампа начался с того, что президент заявил, как он "очень разочарован" Маском, ведь последний раскритиковал законопроект о налогах и расходах.

Отметим, что Маск довольно резко критикует "великий и прекрасный" (по определению Трампа) или "отвратительный и уродливый" (по определению Маска) закон о налогах и расходах. Как известно, лично президент и бизнесмен уже неделю как не разговаривали.

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