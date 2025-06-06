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Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Маск ответил

Михаил Левакин
Новости. Мир
2 минуты
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Трамп предложил 'сэкономить миллиарды' на предприятиях Маска. Маск ответил

Спор между президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом и его бывшим сторонником и советником, предпринимателем Илоном Маском продолжается. Трамп предложил американцам сэкономить деньги, отказавшись от контрактов с компаниями Маска, на что бизнесмен ответил приостановкой работы его космического корабля Dragon.

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Свое предложение Трамп сделал в собственной соцсети Truth Social. Маск ответил в своей сети Х.

"Самый простой способ сэкономить деньги в нашем бюджете, миллиарды и миллиарды долларов, – это прекратить правительственные субсидии и контракты Илона. Я всегда удивлялся, что Байден этого не сделал", – довольно лаконично отметил Трамп.

Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Маск ответил

Илон Маск в ответ не менее лаконично отметил, что "в свете заявления президента об аннулировании государственных контрактов SpaceX немедленно приступит к выводу из эксплуатации космического корабля Dragon".

Трамп предложил "сэкономить миллиарды" на предприятиях Маска. Маск ответил

Маск не объяснил, что это означает. Однако его космический корабль Crew Dragon сейчас эксплуатирует Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства. В частности, NASA этим аппаратом отправляет на Международную космическую станцию груз и астронавтов.

И Dragon – не единственный аппарат Маска, которым пользуется NASA в своих многочисленных программах, в том числе программах по освоению Луны.

Таким образом, и в самом деле можно значительно сэкономить американский бюджет, если большинство программ NASA будут закрыты.

Напомним: после того, как Трамп назвал Маска "сумасшедшим", тот в ответ заявил, что фамилия президента фигурирует в деле педофила-финансиста Джеффри Эпштейна.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт Маска и Трампа начался с того, что президент заявил, как он "очень разочарован" Маском, ведь последний раскритиковал законопроект о налогах и расходах.

Отметим, что Маск довольно резко критикует "великий и прекрасный" (по определению Трампа) или "отвратительный и уродливый" (по определению Маска) закон о налогах и расходах. Как известно, лично президент и бизнесмен уже неделю как не разговаривали.

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