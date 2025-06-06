Маск поддержал идею импичмента Трампа: кого миллиардер видит на его месте

Американский миллиардер Илон Маск, который всего несколько дней назад покинул свою должность в администрации президента США Дональда Трампа, поддержал идею его импичмента. Скандал с главой Белого дома набирает обороты.

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Илон Маск высказал свою позицию в соцсети Х. Он прокомментировал предложение подвергнуть Трампа импичменту, чтобы новым президентом США стал Джей Ди Вэнс.

Миллиардер перепостил сообщение своего поклонника, журналиста из Малайзии Иана Майлза Чонга.

"Президент против Илона. Кто победит? Я ставлю на Илона. Трампа следует подвергнуть импичменту, а его место должен занять Джей Ди Вэнс", – написал журналист.

Маск прокомментировал это сообщение одним коротким словом: "Да".

В ходе публичной ссоры с Трампом Маск также намекнул на создание своей политической силы.

Миллиардер 5 июня провел опрос среди пользователей соцсети Х, которая ему принадлежит, относительно целесообразности создания в США новой политической партии.

"Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?", – написал Маск.

В опросе приняли участие более полутора миллионов подписчиков. "За" проголосовали 82,5% опрошенных.

Напомним, что Илон Маск заявил о причастности Дональда Трампома к делу бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве и склонении несовершеннолетних к проституции. Маск заявил, что это и есть "настоящая причина", по которой файлы этого дела не были обнародованы.

Такой компромат Илон Маск "выкатил" на Дональда Трампа в ответ на заявления президента США о том, что миллиардер "сошел с ума".

Дональд Трамп публично выразил недовольство бывшим главой Департамента эффективности правительства Илоном Маском. Он раскритиковал бывшего друга, заявил, что Маск сошел с ума и намекнул, что лишит его субсидий и контрактов.

OBOZ.UA собрал хронологию отношений Илона Маска и Дональда Трампа. Ключевые моменты их отношений показывают, как они развивались от привязанности и поддержки до взаимных оскорблений и публичного скандала, и какие последствия они имели для бизнеса и политики США.

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