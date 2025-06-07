Маск после разрыва с Трампом объявил название своей партии: вот почему он никогда не станет президентом

Миллиардер Илон Маск считает, что Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять 80% средних слоев населения. Он уже даже объявил возможное название такой политической силы – The America Party.

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Это произошло на фоне разрыва отношений с президентом США Дональдом Трампом и скандалом, за которым наблюдал чуть ли не весь мир. На днях Маск покинул свою должность в департаменте эффективности правительства после 129 дней работы и особенно раскритиковал бюджетный законопроект Трампа, назвав его "отвратительным извращением", а в соцсети X Маск провел опрос о необходимости создания новой политической силы, в котором приняло участие более 5,6 млн пользователей.

"Пришло ли время создать в Америке новую политическую партию, которая фактически будет представлять 80% средних слоев населения?", – отметил предприниматель.

"Народ высказался. В Америке нужна новая политическая партия, которая будет представлять 80% средних слоев населения! И ровно 80% людей соглашаются 😂 Это судьба", – прокомментировал результат опроса Маск.

"The America Party", – написал Маск, комментируя информацию о возможном названии партии.

Искусственный интеллект Grok отреагировал на это название, ответив на вопрос пользователя Anthony Cardenas, где тот спрашивал: "Она называется "Американская партия" или "Американская вечеринка"?"

ИИ посмеялся над Маском и заявил, что название The America Party "шаблонное" и звучит "как подделка бренда в дисконтном магазине". При этом миллиардер может легко изменить его, особенно, когда под влиянием новой волны мемов.

"Давайте будем реалистами, учитывая послужной список Маска, он может просто изменить ее завтра, если этого потребуют мем-лорды! [...] Я скептически отношусь к тому, что это так просто, видимо, что-то более изысканное, что соответствует его грандиозному видению", – ответил Grok в соцсети X на вопрос одного из пользователей относительно названия партии.

Также Grok показал изображения Маска-президента, сделанные искусственным интеллектом.

Другие пользователи поддержали тренд и также предположили, как мог бы выглядеть Маск в образе президента США.

Кроме этого, у Grok спросили: "Сможет ли Маск когда-нибудь стать президентом, будучи иностранцем?" Искусственный интеллект объяснил, что Илон Маск родился в Южной Африке, но является натурализованным гражданином США с 2002 года. Впрочем, он не имеет права стать американским президентом из-за требования Конституции США о том, что президент должен быть гражданином по рождению (статья II, раздел 1, пункт 5).

Согласно сообщению Grok, это означает быть гражданином от рождения, либо на территории США, либо от родителей-граждан США, но Маск не соответствует этому критерию.

"Внесение изменений в Конституцию для изменения этого правила возможно, но требует двух третей голосов в Конгрессе и ратификации тремя четвертями штатов, процесс, который исторически терпит неудачу и маловероятен в ближайшем будущем", – говорится в сообщении.

По состоянию на июнь 2025 года активных предложений по изменению этого требования не существует.

Как пишет Yahoo, Маск действительно никогда не станет президентом США, потому что не родился в этой стране. Это соответствует Конституции США, которая требует, чтобы президент был гражданином по рождению.

Маск родился в 1971 году в Южной Африке и стал гражданином США уже позже. Хотя он может занимать некоторые другие должности, президентом быть не может, даже если бы стал спикером Палаты представителей.

Законодатели могут избрать Маска спикером Палаты представителей, теоретически ставя его вторым в очереди на президентство после вице-президента. Однако, закон США о преемственности президента отмечает, что если спикер Палаты представителей "не соответствует требованиям" на должность президента, то спикер Палаты представителей пропускается в очереди преемственности.

Таким образом, Конституция четко определяет: только рожденные в США или те, кто был гражданином на момент ее принятия, могут возглавить страну. Поэтому юридически шансов у Маска нет.

Как сообщал OBOZ.UA, конфликт между Трампом и Маском резко обострился 5 июня. Перед этим стороны обменивались выпадами уже несколько дней, но не напрямую. Тогда Маск заявил, что именно благодаря его поддержке Трамп выиграл президентские выборы в США. В следующем посте Маск добавил: "Такая неблагодарность". Трамп в ответ заявил, что помог миллиардеру, но сейчас очень разочарован им.

Впоследствии американский президент предложил сэкономить деньги, отказавшись от контрактов с компаниями Маска, на что бизнесмен ответил приостановкой работы его космического корабля Dragon.

Также Маск заявил, что глава Белого дома якобы фигурирует в деле бывшего финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняют в изнасиловании, сутенерстве, склонении детей к проституции и "поставке" несовершеннолетних девушек мировой "элите". Кроме того, Маск поддержал идею импичмента Трампа.

Теперь, по данным СМИ, Трамп не хочет ничего слышать о примирении с Маском. "Я, пожалуй, не буду разговаривать с ним некоторое время, но желаю ему всего наилучшего", – сказал американский лидер.

Мы собрали всю хронологию отношений Трампа и Маска – от "любви" до публичных ссор, раскрыв ключевые моменты поддержки, споров и последствий для бизнеса и политики США.

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