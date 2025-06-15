Израиль ликвидировал 14 иранских ученых: среди них – преемники 'отца ядерного проекта'

В результате операции "Восходящий лев", которая началась 13 июня, Израиль ликвидировал по меньшей мере 14 иранских ученых-атомщиков. Они погибли в результате воздушных ударов, а также подрывов автомобилей на территории Исламской Республики Иран.

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Об этом 15 июня заявило издание The Times of Israel со ссылкой на двух источников в странах Персидского залива. Официально Армия обороны Израиля днем ранее отчиталась о ликвидации девяти атомщиков. Среди них были преемники Мохсена Фахризаде – "отца иранского ядерного проекта", который предположительно был убит Израилем в 2020 году.

Раскрыто имена девяти погибших ученых, связанных с разработкой ЯО:

– Ферейдун Аббаси, эксперт по ядерной инженерии;

– Мохаммад Мехди Тегеранчи, эксперт по физике;

– Акбар Моталеби Заде, эксперт по химической инженерии;

– Саид Барджи, эксперт по материаловедению;

– Амир Хассан Фахахи, эксперт по физике;

– Абд аль-Хамид Минушехр, эксперт по физике реакторов;

– Мансур Асгари, эксперт по физике;

– Ахмад Реза Зольфагари Дарьяни, эксперт по ядерной инженерии;

– Али Бахуэй Катирими, эксперт по механике.

Пресс-служба подчеркивала, что указанные лица имели центральную роль в продвижении программы по созданию ядерного оружия. Их ликвидация "нанесла значительный удар по способности иранского режима получить оружие массового уничтожения".

Согласно сообщению ЦАХАЛа, все девять умерли 13 июня, в первый день операции. Иранские государственные СМИ подтверждали эту цифру. Вероятно, другие пять, о смерти которых заявили израильские и западные медиа, погибли в ходе последующих атак и диверсий.

В частности, блогер OSINTtechnical информировал, что несколько подрывов авто произошло в Тегеране 15 июня в течение часа:

Как ранее писал OBOZ.UA:

– Израиль нанес масштабные удары по Ирану ночью в пятницу, 13 июня. Военные ликвидировали по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров, среди них и главнокомандующего КСИР Хосейна Салами.

– Тегеран ответил Иерусалиму "Шахедами", а потом несколькими ракетными обстрелами.

– Позже Иран заявил о выходе из ядерных переговоров с США.

– По данным журналистов, военная операция Израиля против ядерной программы Ирана будет длиться "недели, а не дни" с молчаливого одобрения Соединенных Штатов Америки.

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