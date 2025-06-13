После атаки Израиля Иран заявил о выходе из ядерных переговоров с США

Иран объявил, что выходит из переговоров с Соединенными Штатами Америки относительно своей ядерной программе после того, как Израиль атаковал иранские ядерные объекты. До этого представители Тегерана и Вашингтона провели пять раундов переговоров.

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Такое объявление сделал депутат иранского парламента, член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Аладдин Бороджерди в эфире государственного телевидения, передает The New York Times. Он подчеркнул, что шестой раунд переговоров, который должен был состояться в Омане 15 июня, был отменен.

В последние месяцы администрация президента США Дональда Трампа пытается уговорить Иран подписать ядерное соглашение. Трамп не вдавался в подробности будущего сотрудничества с Ираном, но отметил, что переговоры нужны в любом случае.

Уже после атаки Израиля 13 июня глава Штатов намекнул, что у Тегерана все еще есть возможность заключить сделку.

Что известно о ядерных переговорах Ирана и США

12 апреля в Омане прошел первый раунд переговоров Ирана и США по иранской ядерной программе. Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи договорились снова собраться на новый раунд переговоров.

Второй этап переговоров высокого уровня между делегациями США и Ирана по ядерной программе Тегерана состоялся в Риме в субботу, 19 апреля. Третий снова состоялся в Омане 26 апреля. Подробности переговоров не сообщались.

11 мая представители Ирана и США возобновили переговоры по урегулированию противоречий вокруг ядерной программы Тегерана.

Четвертый раунд переговоров прошел в столице Омана – Мускате. Пятый раунд состоялся в Риме при посредничестве Омана. Министр иностранных дел Омана Бадр Бинь Хамад аль Бусаиди на платформе Х написал, что этот раунд переговоров завершился "определенным прогрессом, хотя и не окончательным".

Еще в марте 2025 года Трамп заявил, что Ирану придется заключить соглашение с Соединенными Штатами, иначе очень скоро с ним "что-нибудь случится".

В свою очередь иранский верховный лидер Али Хаменеи ответил, что не собирается договариваться с правительствами, которые его запугивают. По его словам, они настаивают на переговорах "не для решения проблем", а лишь потому, что хотят "доминировать".

Как сообщал OBOZ.UA, Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по Ирану в рамках операции против ядерной программы страны. Тегеран утверждает, что его ядерная программа направлена на мирное использование ядерной энергии. В то же время США, Израиль и некоторые другие страны подозревают, что она может быть использована для производства ядерного оружия.

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