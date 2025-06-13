Израиль во время удара по Ирану ликвидировал главнокомандующего КСИР Хосейна Салами: почему его называли одним из самых влиятельных людей страны

Израиль во время удара по Ирану 13 июня ликвидировал главнокомандующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Хоссейна Салами. Известно, что он возглавлял секретное агентство с 2019 года.

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Об этом сообщает CNN. Занимая должность главы КСИР, генерал-майор подчинялся непосредственно Верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи и входил в число самых влиятельных лиц государства.

Что известно о Хоссейне Салами

Согласно реестру санкций США, Хоссейн Салами родился в 1960 году. Он возглавлял Корпус стражей исламской революции (КСИР) в период, когда Иран в апреле и октябре 2024 года нанес массированные удары сотнями беспилотников и ракет по Израилю. Это стало первым случаем прямого нападения Ирана на израильскую территорию.

В январе 2025 года он появился в эфире СМИ, связанных с КСИР, во время демонстрации подземного ракетного комплекса, который, по данным, участвовал в атаках на Израиль. По информации полуофициального иранского агентства, на этом объекте изготавливали новейшие специализированные ракеты.

Что такое КСИР

Корпус стражей исламской революции (КСИР) – это элитное формирование иранских вооруженных сил, основанное после революции 1979 года. По оценкам аналитиков, КСИР активно поддерживает союзные группировки в Йемене, Сирии, Ливане и Ираке. Организация является не только самой влиятельной военной силой Ирана, но и фактором значительного влияния на политическую жизнь и экономику страны. Ее интересы охватывают сферы строительства, телекоммуникаций, автомобилестроения, энергетики и другие отрасли.

КСИР также осуществляет контроль над программой баллистических ракет, подавляет оппозиционные настроения внутри страны и активно продвигает иранское влияние и военное присутствие в регионе Ближнего Востока.

Что известно об операции Израиля

В ночь на 13 июня израильские военные самолеты нанесли масштабные удары по Ирану, в рамках операции под названием "Нация львов" против его ядерной программы. Взрывы прогремели в нескольких городах, а впоследствии появилась информация о гибели командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Из-за угрозы ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле было объявлено чрезвычайное положение, а по всей стране прозвучали сирены воздушной тревоги. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что после этого превентивного удара Израиль ожидает дальнейших атак на свою территорию и гражданское население.

Напомним, ранее, по данным источников в правительствах США и Израиля сообщалось, что Израиль может нанести удар по Ирану уже в ближайшие дни, если Тегеран не согласится на предложение Вашингтона по новой ядерной сделке.

Как сообщал OBOZ.UA, глава белого дома Дональд Трамп теряет надежду, что Иран согласится прекратить обогащение урана в рамках пересмотренной ядерной сделки с США. Однако он остается решительно настроенным не позволить Тегерану получить ядерное оружие.

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