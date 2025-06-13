Израиль ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров менее чем за сутки – Reuters

Израиль в ночь на 13 июня ликвидировал по меньшей мере 20 высокопоставленных иранских командиров. Среди них – руководитель Корпуса стражей исламской революции, командующий иранскими военно-воздушными силами Амир Али Хаджизаде.

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Об этом со ссылкой на источники в регионе сообщило издание Reuters. В то же время в Тегеране заявили о гибели шести ученых-ядерщиков.

Всего за несколько часов ночью 13 июня Иран потерял по меньшей мере 20 своих высокопоставленных командиров. Среди них – руководитель Корпуса стражей исламской революции, командующий Воздушно-космическими силами Амир Али Хаджизаде, утверждают источники Reuters.

Тегеран, добавляет издание, частично признал эти потери. В Иране заявили о гибели "нескольких высокопоставленных командиров и шести ученых-ядерщиков". Это произошло во время израильской операции, в ходе которой израильтяне атаковали иранские ядерные объекты, заводы по производству баллистических ракет и ликвидировали отдельных командиров и ученых, которые были причастны к разработке Ираном ядерного оружия.

Такие потери Иран понес за считаные часы операции. В целом же Израиль анонсировал, что она продлится не менее 14 дней, ведь, считают там, однодневный удар не обеспечит нужного эффекта – в отличие от многоуровневой стратегии поражений, что приведет к более серьезным последствиям и одновременно минимизирует вероятный ответ Ирана.

Напомним, ночью 13 июня израильская авиация осуществила несколько волн масштабных ударов по Ирану: в ряде городов раздавались взрывы, после появилась информация о вероятной гибели командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) и ключевых для иранской ядерной программы ученых. Также заявлено об уничтожении важных для Тегерана ядерных объектов.

После атаки из-за угрозы возможных ракетных и беспилотных атак в ответ в Израиле объявили чрезвычайное положение.

Иран действительно пригрозил Израилю ответом и запустил "Шахеды". Все они, как сообщается, были перехвачены.

Глава Генштаба Израиля объяснил, почему масштабная атака на Иран была начата именно сейчас: по его словам, ситуация дошла до "точки невозврата" и медлить больше было невозможно.

А в СМИ раскрыли некоторые детали операции, подготовка которой длилась годами.

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