Иран отверг одно из ключевых требований США по мирному соглашению – Reuters

В воскресенье, 24 мая, стало известно, что Иран не согласился передать свои запасы высокообогащенного урана. В Тегеране заявили, что ядерный вопрос не был частью предварительного соглашения с Соединенными Штатами Америки.

Видео дня

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленный иранский источник. По его словам, вопрос ядерной программы Ирана будет рассматриваться позже.

"Ядерный вопрос будет рассмотрен на переговорах касательно окончательного соглашения и поэтому не является частью текущего соглашения. Не было достигнуто никакого соглашения по вывозу высокообогащенного урана Ирана из страны", – сказал источник.

Что предшествовало

Медиа сообщили, что верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны запасы высокообогащенного урана. Это стало очередным жестким сигналом для США и может осложнить переговоры по завершению американо-израильской войны против Ирана.

В Тегеране считают, что передача урана за границу сделает страну более уязвимой к новым ударам.

Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф, во время переговоров в Тегеране обратился к командующему армии Пакистана Асиму Муниру. Он заявил, что Соединенные Штаты не являются надежной стороной в процессе переговоров о прекращении войны.

Также иранская сторона подчеркнула, что не намерена уступать свои национальные права.

Как писал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал в интернете карту Ближнего Востока, на которой территория Ирана окрашена в цвета американского флага. Никаких подробностей глава государства не предоставил.

Медиа также сообщали, что Трамп отстранил представителей Израиля от переговоров с иранцами из-за собственного недовольства тем, что прогнозы израильского премьера Биньямина Нетаньяху относительно этой войны не сбылись.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!