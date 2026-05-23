Главный переговорщик Ирана заявил, что Тегеран не пойдет на компромиссы с США

Главный переговорщик Ирана, спикер парламента Мохаммад Бакер Калибаф, во время переговоров в Тегеране обратился к командующему армии Пакистана Асиму Муниру. Он заявил, что Соединенные Штаты не являются надежной стороной в процессе переговоров о прекращении войны.

Также иранская сторона подчеркнула, что не намерена уступать свои национальные права. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на иранское государственное телевидение.

Как отмечается, иранские государственные медиа проинформировали, что командующий армией Пакистана Асим Мунир также провел встречу с президентом Масудом Пезешкианом при участии министра иностранных дел Аббаса Аракчи, с которым он имел две предыдущие встречи перед вылетом.

По информации, переговоры были сосредоточены на документе, содержащем 14 пунктов, предложенном Ираном в качестве основы для дальнейших дискуссий, а также на обмене соответствующими позициями сторон.

Калибаф заявил, что Иран и в дальнейшем будет добиваться своих "законных прав" как дипломатическими, так и другими средствами, добавив, что не может доверять "партии, которая вообще не имеет честности".

Он также отметил, что иранские вооруженные силы усилили свой потенциал во время перемирия, предупредив о возможных "серьезных последствиях" в случае возобновления конфликта со стороны Соединенных Штатов.

Напомним, иранский Корпус стражей Исламской революции отреагировал на угрозы американского президента Дональда Трампа атаковать территорию Ирана. Там заявили, что в подобном случае агрессия Тегерана будет распространяться за пределы Дальнего Востока.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп 18 мая заявил, что был близок отдать приказ возобновить иранские бомбардировки, но отложил его ради мирных усилий и после просьб лидеров стран Персидского залива.

