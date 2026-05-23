Трамп опубликовал карту Ирана в цветах флага США: что это значит

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп опубликовал в интернете карту Ближнего Востока. На ней территория Ирана окрашена в цвета американского флага.

Соответствующее сообщение появилось в его соцсети Truth Social. Никаких подробностей глава государства не предоставил.

"Соединенные Штаты Ближнего Востока?", – подписал фотографию американский лидер.

Будут ли новые удары по Ирану

В свою очередь, журналист Axios Барак Равид сообщил, что глава Белого дома и вице-президент Джей Ди Вэнс по этому поводу должны провести совещание со спеццпосланниками Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, и, вероятно, до воскресенья Трамп решит вопрос о возможных новых ударах.

Ожидается, что также он проведет видеонараду с президентом Египта Абдулом-Фаттахом Халилом Ас-Сиси, президентом Пакистана Асифом Али Зардари и президентом Турции Реджепом Эрдоганом.

Сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм в свою очередь заявил, что некоторые лидеры стран Персидского залива призвали Трампа нанести удар по Ирану, чтобы ослабить режим аятолл и получить сделку на лучших условиях.

Однако некоторые главные советники Трампа призвали его принять соглашение, которое есть на столе переговоров. Они утверждали, что Ормузский пролив не может быть защищен от иранского влияния, и что если на Иран нападут, он сможет уничтожить значительные нефтеэкспортные маршруты в Персидском заливе.

"Считайте меня сильным скептиком, что Ирану нельзя помешать терроризировать Ормузский пролив, и что мы не можем защитить жизненно важные интересы в регионе после массированных атак на Иран – если они были действительно уничтожены, они не должны иметь возможности сделать ни того, ни другого", – заявил Трамп.

Новый проект, который рассматривает Трамп, возник в результате переговоров между Ираном и Пакистаном. Спикер МИД Ирана Эсмаил Багаи по этому поводу сообщил, что Иран и США находятся на финальной стадии обсуждения мирного соглашения.

Документ также будет касаться постепенного открытия Ормузского пролива, снятия блокады США и высвобождения замороженных иранских средств. Он добавил, что после этого состоятся 30-60-дневные переговоры по детальному соглашению.

Напомним, в очередном варианте потенциальной мирной сделки Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не Соединенным Штатам, а России.

Як сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп планировал нанести военный удар по Ирану 19 мая, но передумал. Глава Белого дома утверждает, что он отменил нападение по просьбе лидеров Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов.

