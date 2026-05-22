Верховный лидер Ирана запретил вывозить обогащенный уран из страны за границу – Reueters

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи запретил вывозить из страны запасы высокообогащенного урана. Это стало очередным жестким сигналом для США и может осложнить переговоры по завершению американо-израильской войны против Ирана.

Об этом сообщила Reuters со ссылкой на двух высокопоставленных иранских чиновников. В Тегеране считают, что передача урана за границу сделает страну более уязвимой к новым ударам.

Обогащенный уран должен оставаться в Иране

По словам источников агентства, верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи издал директиву, согласно которой запасы обогащенного урана должны оставаться на территории страны.

Речь идет об уране, обогащенном почти до уровня, необходимого для создания ядерного оружия.

Как отметили собеседники издания, в руководстве Ирана существует консенсус относительно того, что этот материал нельзя передавать другим государствам.

"Директива Верховного лидера и консенсус в истеблишменте заключается в том, что запасы обогащенного урана не должны покидать страну", – сказал один из двух иранских источников агентства.

Это противоречит ключевым требованиям США

Решение Тегерана может серьезно осложнить переговоры между Ираном и США.

Президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Вашингтон не позволит Ирану сохранить высокообогащенный уран.

"Мы его получим. Нам он не нужен, мы его не хотим. Вероятно, мы его уничтожим после того, как получим, но мы не позволим им его иметь", – сказал Трамп журналистам в Белом доме.

По данным Reuters, израильские чиновники также получили от Трампа заверения, что иранские запасы высокообогащенного урана, необходимого для создания атомного оружия, будут вывезены из Ирана, и что любое мирное соглашение должно содержать пункт об этом.

Израиль требует полной ликвидации ядерной программы

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху неоднократно заявлял, что война не завершится, пока Иран не избавится от запасов обогащенного урана, не прекратит поддержку прокси-группировок и не откажется от баллистических ракет.

Западные страны, США и Израиль давно обвиняют Иран в стремлении создать ядерное оружие. Одним из главных аргументов является обогащение урана до уровня 60%, что значительно превышает потребности гражданской ядерной энергетики и приближается к уровню, необходимому для создания ядерного заряда.

В то же время Тегеран отрицает намерения создавать ядерное оружие.

В Иране боятся новых ударов

По словам источников, иранское руководство опасается, что передача урана за границу сделает страну беззащитной перед возможными новыми атаками США и Израиля.

Собеседники агентства отметили, что окончательное решение по стратегическим вопросам в стране принимает именно верховный лидер Ирана.

Как сообщал OBOZ.UA:

В очередном варианте потенциальной мирной сделки Иран согласился избавиться от запасов обогащенного урана. Однако Тегеран предлагает передать ядерные запасы не США а России.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США заберут из Ирана запасы обогащенного урана. По его словам, это произойдет "рано или поздно"

