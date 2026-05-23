Трамп отстранил Израиль от переговоров с Ираном из-за фиаско Нетаньяху с прогнозами – медиа

Как известно, сейчас переговоры Соединенных Штатов и Ирана ведутся без участия Израиля, хотя военную операцию против исламской республики израильтяне и американцы вели вместе. Как выяснилось, президент США Дональд Трамп отстранил представителей Израиля от переговоров с иранцами из-за собственного недовольства тем, что прогнозы израильского премьера Беньямина Нетаньяху относительно этой войны не сбылись.

Более того, Израиль настолько отстранен от переговоров, что информацию об их ходе вынужден собирать самостоятельно, из третьих сторон и даже сообщений иранского режима. Об этом изданию New York Times рассказали как израильские, так и американские источники.

Самолет событий

Издание сравнило ситуацию с самолетом событий, в котором израильского премьера Нетаньяху "выгнали из кабины пилотов в салон эконом-класса".

В "кабине пилотов" Нетаньяху находился до первых чисел марта текущего года. Еще 28 февраля он не только присутствовал в Белом доме, на совещании с Трампом, но и активно убеждал американского президента, что, собственно, никакой войны не будет. Хватит только совместного воздушного удара США и Израиля, чтобы свергнуть режим исламской страны. Ну, может военная операция затянется на несколько дней.

Именно из-за того, что эти "оптимистические заверения" оказались ложными, Трамп и возмутился на Нетаньяху.

"Не имея информации от своего ближайшего союзника, израильтяне вынуждены собирать информацию о переговорах между Вашингтоном и Тегераном у лидеров и дипломатов других стран и даже наблюдая за иранским режимом", – цитирует издание свои израильские источники и добавляет, что "изгнание Нетаньяху из кабины пилотов в салон эконом-класса имеет значительные последствия для Израиля", поскольку израильского премьера в этом году ожидают выборы в стране.

Выборы в Израиле

Нетаньяху позиционирует себя перед израильским избирателям как "посредника Трампа", который может и заручиться поддержкой американского президента, и в подходящие момент сдержать его. Еще в начале войны премьер уверял израильтян, что разговаривает с господином Трампом "почти каждый день", обменивается идеями и советами, и они "вместе принимают решения".

Возможно, сначала так и было, однако в войне с Ираном у союзников были разные цели. В частности, у Трампа идею смены режима в Иране считали абсурдной.

"И вскоре приоритеты Америки и Израиля начали все больше расходиться, особенно после того, как Иран закрыл Ормузский пролив, что привело к росту цен на нефть и заставило Трампа согласиться на прекращение огня", – отмечает New York Times.

Цели Нетаньяху

В начале войны Беньямин Нетаньяху обнародовал три главные цели эскалации с Ираном. Это было свержение иранского режима аятолл, уничтожение ядерной программы Ирана, и ликвидация его ракетных возможностей.

Ни одна из этих целей не была достигнута. Режим не свергнут, а лишь устранено несколько его ключевых фигур. Вместо того, чтобы похоронить ядерные амбиции Ирана, американцы предлагают 20-летний мораторий на иранскую ядерную деятельность (причем этот срок, возможно, сократился в следующих раундах переговоров, предполагает издание). А арсенал баллистических ракет Ирана, насколько известно израильской стороне, на переговорах вообще не обсуждался.

Что будет дальше

Существуют и другие опасения для Израиля относительно возможных контуров соглашения между США и Ираном. В частности, отмена экономических санкций против Тегерана может обеспечить Иран миллиардами долларов, которые страна использует для перевооружения и помощи боевикам "Хезболлы" и тому подобное.

Так или иначе, "Израиль изменил свой статус равноправного партнера к чему-то более похожему на субподрядчика американских военных", отмечает издание. То есть, Трамп приказывает прекратить военные действия (даже против "Хезболлы" в Ливане) – и израильтяне прекращают. Трамп приказывает возобновить их – и боевые действия возобновляются.

Последним приказом было начать угрожать. И этот приказ уже выполняется. Война с Ираном еще не завершена, недавно заявил премьер Нетаньяху. Израильским и американским военным "есть над чем работать", поскольку иранский режим "еще сохраняет много возможностей, несмотря на удары обеих стран", отметил он.

А тем временем в разведке США утверждают, что, несмотря на все, ядерный потенциал Тегерана остался практически нетронутым. Сроки, необходимые для создания ядерной бомбы в Иране, не изменились.

