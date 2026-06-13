Иран минирует ядерные объекты и разрушает туннели, ведущие к хранилищам обогащенного урана – CNN

За последние недели Иран успел значительно "усилить охрану" своих запасов обогащенного урана, разрушив туннели, ведущие к подземным хранилищам, и заминировав входы в них. "Защита" усилена настолько, что теперь самим иранцам придется приложить значительные усилия, чтобы добраться до собственных запасов урана – для этого понадобится тяжелая техника, которую можно будет применить только после кропотливых работ по разминированию.

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Речь идет о примерно полутонне запасов "урана, уже почти пригодного для использования в бомбах". Об этом журналистам CNN рассказали источники, причастные к американской разведке.

По данным источников телеканала, Иран уже получил не менее 440 килограммов высокообогащенного урана ( уровень обогащения составляет 60 процентов, тогда как для создания ядерного оружия требуется 90 процентов). Подавляющее большинство этих запасов находится в подземных туннелях под городом Исфахан, и лишь незначительная часть – в двух других ядерных комплексах страны.

Что предшествовало

Напомним, что американский лидер дважды сообщал об уничтожении ядерного объекта в Исфахане – в прошлом году после серии ударов США и Израиля по Ирану, а также в начале весны этого года, после начала военной операции против страны.

Так или иначе, большая часть урановых запасов Ирана находится именно в обрушенных туннелях ядерного комплекса в Исфахане, считают источники американского вещателя. Причем в последние недели Тегеран намеренно разрушает и минирует эти туннели.

Такая деятельность только усилилась после публичных заявлений президента США Дональда Трампа о возможности силового изъятия урана, добавляют источники телекомпании, причастные к разведке.

Политическая составляющая

"Усиление защиты" иранских запасов урана также"затрудняет достижение договоренности между Вашингтоном и Тегераном"относительно вывоза или уничтожения ядерных материалов. Как известно, на переговорах между странами США выдвигали условие передачи обогащенного урана под контроль США с последующим его уничтожением и вывозом с территории Ирана.

Сутками ранее, 12 июня, в администрации Трампа заявили, что стороны вновь приближаются к соглашению, которое обяжет Иран передать США обогащенный уран. Утверждалось, что в Иране якобы согласились на указанные американские условия.

"Однако официальные лица с обеих сторон предоставили противоречивую информацию о предварительном соглашении, и его точные условия остаются неясными", – констатирует американский вещатель.

Как сообщал OBOZ.UA, лишь на прошлой неделе госсекретарь США Марко Рубио докладывал законодателям, что в ходе переговоров Иран "впервые согласился обсудить" аспекты своей ядерной программы. Однако "это не гарантирует, что в конечном итоге это приведет к приемлемому соглашению", предупреждал госчиновник.

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