Сколько раз Трамп заявлял о "близком заключении" соглашения с Ираном: одно видео раскрыло факты

Накануне вечером президент США Дональд Трамп заявил , что соглашение между США и Ираном, которое приведет к окончанию войны, может быть подписано уже в эти выходные. По его словам, документ уже "практически готов".

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Правда, за последние месяцы о том, что соглашение вот-вот будет подписано, Трамп заявлял не менее 39 раз. По крайней мере, столько публичных заверений со стороны президента США о близости договоренностей с Тегераном насчитал телеканал CNN, который собрал заявления Трампа в одном видео.

Трамп "почти подписал" соглашение с Ираном около 40 раз

За время войны Израиля и США против Ирана, которая длится чуть больше ста дней, президент США не менее 39 раз заявлял, что Штаты "близки к соглашению" с Тегераном. Столько громких обещаний о скорейшем завершении войны на условиях ликвидации ядерной угрозы со стороны Ирана (что является одним из главных требований США) Трамп озвучил на камеры с конца марта по май.

То есть "близкий мир"" Трамп обещал как минимум раз в три дня, а то и чаще.

В частности, очередное такое заявление президент США сделал накануне. "Неожиданно" снова выяснилось, что соглашение "практически готово".

"Документы уже практически готовы в окончательном виде. Думаю , все будет завершено довольно быстро. В эти выходные в Европе может состояться подписание соглашения. Я не смогу быть там, но Джей Ди Венс (вице-президент США) будет присутствовать", – сказал Трамп, который в эти выходные будет отмечать свой день рождения.

При этом близкое к КСИР иранское СМИ Tasnim после этого заявления сообщило, что соглашение пока не получило окончательного одобрения от иранского руководства.

Источники СМИ утверждают, что США отказались от попыток внести изменения в 14-пунктный ответ Ирана после того, как военное и дипломатическое давление не дали результатов. Иран отклонил последние предложенные изменения, и текст соглашения все еще находится на рассмотрении в соответствующих иранских органах.

По данным Axios, Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива без взимания платы за проход и ослабление санкций против Ирана в обмен на соблюдение правил.

Меморандум продлит прекращение огня на 60 дней, в частности в Ливане, в течение которых стороны будут вести переговоры по ядерной программе Тегерана.

Дипломат одной из стран-посредников сказал, что США и Иран согласовали текст соглашения, но оно требует окончательного утверждения. По состоянию на вечер четверга соглашение было одобрено с иранской стороны на высоком уровне, но, вероятно, не верховным лидером Моджтабой Хаменеи.

В то же время, добавляет Axios, заявление Трампа о завершении соглашения стало неожиданностью для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. В последние дни Нетаньяху располагал малой информацией – и пытался получить ее от своих союзников в Белом доме.

Как сообщал OBOZ.UA, в четверг Трамп в течение одного дня сначала пригрозил Ирану "очень сильным" ударом и рассказал, какие объекты хотят захватить США, а через несколько часов – неожиданно отменил анонсированный "очень сильный" удар.

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