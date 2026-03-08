Существует угроза радиационного загрязнения: ядерный объект в Иране получил серьезные повреждения – медиа

Одна из ключевых ядерных площадок Ирана получила серьезные повреждения в результате ударов, нанесенных с воздуха военными США и Израиля. Речь идет о ядерном объекте в Исфахане.

Видео дня

Как сообщает иранское агентство ISNA, удар по объекту в Исфахане был нанесен 7 марта. Удар был комбинированный, с использованием ракет, бомб и беспилотников.

"7 марта 2026 года сионистский режим и США осуществили авиационные и ракетные атаки, радиационный центр получил серьезные повреждения", – отметило агентство.

По данным ISNA, хотя инфраструктуре объекта "нанесен значительный ущерб", выбросы радиации или радиоактивное загрязнение местности пока не наблюдаются.

Что предшествовало

Именно 7 марта израильские военные заявляли о масштабной операции против военных объектов Ирана. По их данным, во время ударов израильские истребители сбросили сотни авиабомб, а авиаудары пришлись на ряд стратегических объектов, среди которых подземный завод по производству баллистических ракет и военная академия.

Отдельно сообщалось об атаках на ракетные склады и иранские инфраструктуру запуска. По данным военных Израиля, в налетах участвовали более 80 истребителей израильских военно-воздушных сил.

Всего самолеты сбросили по определенным целям в Тегеране и центральных регионах Ирана 230 авиабомб.

Что известно о ядерных объектах

Центральное разведывательное управление США заявило, что режим аятолл в Иране может добраться до высокообогащенного урана через узкий вход в разрушенные подземные бункеры. Американский президент даже заявил, что рассматривает возможность отправки армейского спецназа для его вывоза.

Считается, что иранцы имеют не менее 450 кг 60-процентного обогащенного урана, который можно использовать для 11 ядерных боеголовок. Поэтому США и Израиль рассматривают возможность либо изъятия материала армейскими спецназовцами, либо его обезвреживания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Исфахане находится крупнейший ядерный исследовательский комплекс Ирана, на котором работали тысячи ученых-ядерщиков. Там расположены три китайских исследовательских реактора и авиабаза, а также заводы по производству беспилотников.

Согласно разведывательной информации, которой располагают США и Израиль, основные запасы иранских ядерных материалов сосредоточены именно в подземных комплексах под Исфаханом. Другая их часть распределена между укрепленными хранилищами в Фордо и Натанзе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!