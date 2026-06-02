'Иран впервые согласился обсудить свою ядерную программу': Рубио назвал сроки

В переговорах между Соединенными Штатами и Ираном последняя страна"впервые согласилась обсудить" аспекты своей ядерной программы. Как заявил 2 июня госсекретарь США Марко Рубио, переговоры теперь могут включать "аспекты их ядерной программы", хотя еще месяц назад иранцы не желали обсуждать эту тему. Так или иначе, "это не гарантирует, что в конце концов это приведет к приемлемой сделке", предостерег Рубио.

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Об этом государственный секретарь США рассказал американским законодателям во время слушаний в Сенате. Он также добавил, что новый аятолла Ирана Моджтаба Хаменеи "играет более активную роль в переговорах", чем считалось ранее.

Переговоры между странами

"Перед нами открывается перспектива (относительно переговоров – OBOZ.UA) – это может произойти уже сегодня, завтра или на следующей неделе. Это впервые, по крайней мере на моей памяти, они согласились обсуждать аспекты своей ядерной программы, о которых еще месяц или год назад они даже не хотели вспоминать", – объяснил Рубио.

По его словам, из-за "несколько раздробленного" руководства иранского режима получение ответов в процессе переговоров обычно длится "несколько дней", что значительно затормаживает весь процесс.

Марко Рубио отметил, что есть информация, что к переговорам якобы привлечен и новый аятолла Ирана. Но если это и так, Моджтаба Хаменеи вовлечен лишь опосредованно.

"Есть признаки того, что он все больше привлекается к сотрудничеству на определенном уровне, хотя все его сообщения осуществляются в письменной форме и через посредников", – объяснил главный дипломат США.

Война между странами

Относительно продолжения военных действий, Рубио считает, что пока в них нет смысла: ракетная программа Ирана уже "существенно деградировала", мощность пусковых установок "значительно уменьшена", а возможности создания беспилотников "подорваны".

"Иранского флота вообще нет. Он лежит на дне океана и вскоре, в течение нескольких лет, станет главным местом для рыбалки, потому что превратится в рифы". – сказал госсекретарь.

Рубио признал, что иранский режим все еще имеет "много дронов", "потому что их легко сделать", но, на личный взгляд госсекретаря США, "это распространенная проблема во всем мире".

Вопрос Ормузского пролива

По словам Рубио, первым условием переговоров было открытие Ираном Ормузского пролива, а также обязательства по переговорам о запасах страны обогащенного урана. Но на уточняющий вопрос, отменят ли США санкции против Ирана в обмен на то, что эта страна снова откроет пролив, Рубио ответил, что этого будет недостаточно.

"Это не обсуждалось. Этого не предлагалось", – сказал Рубио, добавив, что ослабление санкций произойдет только после значительных уступок по ядерной программе и обогащенного урана.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует заключить соглашение с Ираном о прекращении огня и возобновлении движения по Ормузскому проливу уже в ближайшее время. По его словам, это может произойти "в течение следующей недели".

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