Израиль разбомбил цех по производству центрифуг в Исфахане: МАГАТЭ оценило риск радиационного загрязнения

Израиль 21 июня нанес еще один воздушный удар по Ирану, в частности, по пригороду Исфахана. Указанным ударом был уничтожен цех по производству центрифуг на иранском ядерном объекте в этом регионе.

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Поражение промышленной площадки ядерного объекта подтвердили в Международном агентстве по атомной энергии. Это уже третий объект, который подвергся бомбардировке за последнюю неделю.

"В Исфахане был атакован цех по производству центрифуг, это третий подобный объект, который в течение последней недели стал целью атак Израиля по объектам Ирана, связанных с ядерной энергией", – заявил руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

Глава Агентства подчеркнул, что его организация "хорошо знает этот объект" и поэтому может довольно точно определить риски радиационного загрязнения.

"На этом месте не было ядерных материалов, и поэтому атака на него не будет иметь радиологических последствий", – заявил Рафаэль Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ также вновь заявил, что "атаки на ядерные объекты в исламской республике Иран привели к резкому ухудшению ядерной безопасности".

"Хотя они пока не привели к радиоактивному выбросу, который бы повлиял на население, существует опасность, что это может произойти", – отметил Рафаэль Гросси.

Как сообщал OBOZ.UA, Франция вместе с Великобританией и Германией приготовили дипломатическую инициативу для Ирана, которую озвучили в Женеве 20 июня. Их "всеобъемлющее переговорное предложение" имеет целью снизить напряжение в противостоянии Ирана с Израилем.

Иран якобы согласился на это предложение, более того, согласился говорить не только о ядерной программе. Однако когда, где и с кем именно состоятся переговоры, стороны пока не заявляли.

Кроме того Иран впервые провел прямые переговоры с Соединенными Штатами на фоне обострения конфликта с Израилем. Иранская сторона заявила, что "может проявить гибкость в ядерном вопросе", если США будут давить на Израиль, чтобы тот прекратил войну.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху и военное руководство страны уже встретились с высокопоставленными чиновниками США, но без участия американского президента Трампа. Встреча состоялась в то время, когда США размышляют, присоединяться ли к ударам Израиля по Ирану.

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с телевизионным обращением к нации. Он раскритиковал требование Трампа о "безусловной капитуляции" Ирана, которое, по словам президента США, предусматривает полное уничтожение иранской ядерной программы.

Трамп в течение следующих двух недель будет принимать решение, будут ли США непосредственно вовлечены в израильско-иранский конфликт, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

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