Новые мотивационные выплаты в ВСУ: кто из военнослужащих, когда и сколько получит за июнь

В украинской армии новые выплаты не зависят от того, подписал ли военнослужащий новый контракт. Право на них имеют и те, кто подписал мотивационный контракт, и те, кто служит по призыву во время мобилизации, и те, кто проходит службу по старому контракту. Вид военной службы также не имеет значения.

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Так в Минобороны ответили на вопросы, которые "массово поступают по "горячей линии" и в соцсетях". В ведомстве сослались на постановление Кабмина №768, отметив, что новые нормы вступают в силу с июня – то есть военные "получат новые выплаты уже в июле".

Какие выплаты и в каком размере

Всем военнослужащим, независимо от контракта, начисляется дополнительное вознаграждение. Это 10 000 грн в месяц для тех, кто находится в тылу, обеспечивает подразделения и не получает боевых вознаграждений. В ведомстве также напомнили, что минимальная ежемесячная выплата остается прежней – от 30 000 грн.

На передовой начисляются боевые бонусы. Они ежедневные, начисляются за каждый день "проведения штурмовых действий". А именно:

20 000 грн в сутки за восстановление (возвращение) позиций, захваченных противником в глубине обороны своих войск.

(возвращение) в глубине обороны своих войск. 40 000 грн в сутки за штурм и захват позиций непосредственно на линии боевого столкновения или в глубине обороны противника.

Если военнослужащий в один день имеет право на несколько бонусов одновременно, например, за восстановление (возвращение) позиций или за штурмовые действия, то выплачивается тот бонус, который предусматривает больший размер.

Отдельно дополнительные вознаграждения предоставляются за выполнение задач, в частности по управлению войсками. Они начисляются пропорционально времени выполнения задач в течение месяца:

50 000 грн в месяц за выполнение боевых задач на пунктах управления бригад, полков, батальонов , с которых осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия.

за выполнение боевых задач на , с которых осуществляется оперативное управление частями, ведущими боевые действия. 30 000 грн в месяц за выполнение других боевых (специальных) задач.

Общая сумма всех этих выплат не может превышать 460 000 грн в месяц.

Кроме того, бонусы за боевые результаты можно получать сверх вышеуказанного лимита:

100 000 грн за каждого взятого в плен военнослужащего противника. Сумма распределяется между всеми, кто непосредственно участвовал в захвате.

военнослужащего противника. Сумма в захвате. 15 000 грн за каждого уничтоженного врага в стрелковом или рукопашном бою, при условии подтверждения видеозаписью.

Когда поступят деньги

Выплаты начисляются вместе с зарплатой каждого воина, то есть до 20-го числа текущего месяца за предыдущий. Таким образом, все выплаты за июнь будут начислены и распределены уже до 20 июля.

Выплаты и бонусы за пленение и уничтожение противника выплачиваются на основании приказа командира воинской части. Приказ издается за прошлый месяц. Те, "кто в июне штурмовал позиции, взял в плен или уничтожил противника в контактном бою, получат боевые бонусы после того, как командир подпишет приказ за июнь", пояснили в Минобороны.

Такие выплаты будут произведены в июле, "если приказ подписан вовремя", подчеркнули в министерстве. Если "приказ по независящим от военнослужащего причинам подписан с опозданием, выплата будет включена в следующий приказ", заверили в ведомстве.

При чем здесь контракты

Хотя новые боевые выплаты получают все воины Украины независимо от наличия контракта,"мотивационный контракт дает то, чего не дает служба по призыву", отмечают в оборонном ведомстве. А именно:

Фиксированный срок службы – 10 и 14 месяцев для пехотинцев и штурмовиков, 24 месяца для боевых и тыловых специалистов. По истечении срока – гарантировано право на увольнение, если нет желания продолжать.

Отсрочка после службы – минимум 6 месяцев, больше – в зависимости от количества месяцев на боевых позициях и общего срока службы с 2022 года.

Одноразовая выплата при подписании первого контракта – от 26 624 до 33 280 грн в зависимости от воинского звания.

Как сообщал OBOZ.UA, в Вооруженных силах Украины начался первый этап масштабной трансформации, который предусматривает изменения в контрактах, переводах между подразделениями, механизмах возвращения военных из СЗЧ и системе денежного обеспечения. Ключевой целью реформы называют усиление боевых подразделений первой линии и создание более справедливых условий службы для военнослужащих.

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