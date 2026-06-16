14 июня митрополит РПЦ МП (УПЦ) Онуфрий возглавил божественную литургию в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

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В той самий день, вночі, московські покровителі митрополита Онуфрія завдали удару по найбільльшій христянській святині України – Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі. Тій самій лаврі, де Онуфрій ходив з літургією.

В мене немає питань до Онуфрія. Він доволі відвертий і чесно служить Москві і російському народу, намагаючись допомогти окупувати Україну і повернути її до російського рабства.

Але я щиро не розумію вірян РПЦ МП (УПЦ, як вони себе називають), які досі ходять молитися в церкву окупантів і несуть туди гроші на ракети, якими потім їх вбивають. Що це за такий вишуканий акт колективного самогубства – підтримувати країну, яка тебе вбиває?

І навіть більше. Хай ви віруючі люди і держава Україна не має для вас ваги і значення. Але ж, якщо ви справді віруючі, то чому для вас не має значення навіть таке святотатство, як атака дронами вашої найбільшої святині? Ви прощаєте окупантам не тільки вбивство українців, але й руйнування оселі вашого бога?

То в мене до вас питання: ви точно віруючі?

Для справки. Станом на зараз жодної реакції митрополита РПЦ МП Онуфрія на руйнування найбільшої святині його церкви немає. Митрополиту нічого сказати своїй церкві і свому богу. Та й таке.