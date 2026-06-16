В Прикарпатье сантехники подрались во время замены стояков, один из них оказался в больнице: все подробности

Инцидент произошел в Галиче во время ремонта многоквартирного дома. После конфликта между двумя работниками водоканала один из них получил сотрясение мозга и другие травмы, в связи с чем проходил лечение. По факту избиения суд вынес обвинительный приговор.

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О решении по делу сообщило местное издание "Блиц-Инфо" со ссылкой на материалы суда. Приговор в отношении работника КП "Галичводоканал" вынес Галицкий районный суд 12 июня.

Конфликт между коллегами возник 28 мая 2025 года во время замены канализационного и водопроводного стояков в многоэтажном доме. Один из сантехников обрезал трубы на верхнем этаже и сбросил металлический фрагмент вниз по шахте без предупреждения. В это время в подвале работал его коллега, который едва не пострадал от падения металла.

Возмущённый работник поднялся из подвала, после чего между мужчинами возникла словесная перепалка. Во время ссоры обвиняемый ударил коллегу кулаком в лицо. От удара потерпевший упал и ударился головой о стену.

В результате падения мужчина получил сотрясение головного мозга и рваную рану щеки. После инцидента он проходил десятидневное лечение.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый заявлял, что действовал в рамках самообороны и якобы стал жертвой нападения со стороны коллеги. Однако показания членов ремонтной бригады, жителя дома и результаты судебно-медицинской экспертизы не подтвердили его версию событий.

Суд признал работника виновным в умышленном нанесении легких телесных повреждений, повлекших кратковременное нарушение здоровья. Ему назначили наказание в виде одного года исправительных работ с отчислением 10 % заработка в доход государства.

Кроме того, поскольку конфликт произошел во время исполнения служебных обязанностей, ответственность за возмещение морального вреда возложили на работодателя. КП "Галичводоканал" должно выплатить потерпевшему 25 тысяч гривен компенсации, а осужденный работник дополнительно возместит 10 тысяч гривен расходов на юридическую помощь.

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