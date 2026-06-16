Мы вышли на финишную прямую, несмотря на то, что она длинная и полна препятствий.

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Украина официально вступила в этап переговоров о вступлении в ЕС.

Что это означает?

Вчера на межправительственной конференции в Люксембурге все 27 государств-членов Евросоюза единодушно поддержали открытие первого переговорного кластера – Fundamentals, то есть Основы. Сейчас расскажу, что это такое.

Теперь перед нами длинная, сложная, но прямая дорога, состоящая из трех частей.

1. Необходимые реформы. По моим оценкам, при максимальном темпе можно справиться за три года, но можно растянуть и на тридцать. На этом этапе все зависит исключительно от нас.

2. Согласование договора о вступлении. Не более года.

3. Ратификация договора странами-членами ЕС. Один год, максимум два, в зависимости от обстоятельств.

Переговорный процесс о вступлении в ЕС охватывает 35 разделов, разбитых на 6 кластеров (немного упрощаю).

Первый кластер Fundamentals включает в себя следующие основополагающие разделы:

1. Верховенство права: судебная система, правосудие, свобода и безопасность (борьба с коррупцией, организованной преступностью, терроризмом, управление границами).

2. Фундаментальные права человека: защита прав меньшинств, свобода слова, СМИ, гендерное равенство, запрет дискриминации.

3. Реформа государственного управления: профессиональная, деполитизированная и эффективная государственная служба.

4. Экономические критерии: рыночная экономика и конкурентоспособность.

5. Демократические институты: честные выборы, эффективный парламент, гражданское общество.

6. Сюда же добавлены финансовый контроль и статистика.

Обращаю внимание: независимые антикоррупционные институты сюда же входят, если вдруг кто-то забыл или надеялся обойти.

А также прозрачные публичные закупки.

Кластер Fundamentals является самым сложным и важным.

Он первым открывается, последним закрывается, потому что:

– всевозможные кластеры (например, энергетика, агропромышленность или финансы) не могут быть завершены, пока в Fundamentals нет реального прогресса (ну это же понятно),

– это определяет темп всего процесса: если реформы Fundamentals остановились, переговоры замораживаются,

– это очень прагматично: без честных судов, например, все остальное просто невозможно, потому что теряет смысл.

Подчеркну: без реальных реформ нас в ЕС никто не примет. Все разговоры о смягчении требований, "особом пути", "сначала членство, потом реформы", "а давайте точную дату", "вы нам и так должны, потому что мы вас от России защищаем" и так далее – это "развод лохов", извините за грубость.

Подчеркну еще резче: верховенство права, права человека, эффективная государственная служба, честные выборы и свободная экономика нужны не Брюсселю. Они нужны нам самим. Слишком высока цена, которую приходится платить за то, чтобы быть страной, в которой хочется жить.

Многое уже сделано в 2014–2026 годах. Мы здесь не случайно оказались. Мы это кровью вырвали.

Еще очень многое предстоит сделать.

Темп на сегодняшний день недостаточен (я очень тщательно подбирал более мягкий эпитет, можете заменить слово "недостаточный" на гораздо более жесткое).

В то же время мы доказали, что когда хотим, то можем двигаться быстро и эффективно.

В ближайшее время откроются и другие кластеры. Реформ очень много. Мы не выполнили немало предыдущих домашних заданий. Там все очень подробно и тщательно, до мелочей расписано. Проскользнуть не удастся.

Также не удастся протащить антидемократическое и коррупционное дерьмо под видом европейских реформ (в последнее время есть такой тренд). Потому что там все очень тщательно расписано, повторюсь.

Но мы первая страна в истории, с которой начали переговоры, несмотря на войну.

Это исторический день, друзья.

Россияне будут оказывать яростное сопротивление, не сомневайтесь. Уже завтра российская агентура, поддержанная ботами и идиотами, начнет ныть, что реформ слишком много, и они лишают нас права самостоятельно решать свою судьбу. Ага, лишают феодалов права самостоятельно решать, как ощипывать гусей.

Россия будет поддерживать любые евроскептические настроения в Украине. Потому что их мечта – Украина в серой зоне, которую потом через десяток лет можно будет наконец прибрать к рукам. Империя не остановится, пока существует.

Нам будут говорить о потере суверенитета. Напомню, то, во что превратилась нынешняя Россия, сначала называлось "суверенная демократия": мол, никто не имеет права навязывать нам честные суды и управление. Мы россия, у нас свои особенности.

Уже под этим постом вы увидите антиевропейские комментарии. А также комментарии, что все равно ничего не получится, потому что мы не такие, власть не такая, все не так, мы не сможем, мы не справимся, да и этот Евросоюз нам нафиг не нужен.

Не верьте.

Мы справимся.

У нас все получится.

Еще раз подчеркну: в ближайшие годы темп продвижения зависит исключительно от нас. Никакие политические изменения ни в одной стране ЕС не смогут остановить этот процесс. Мяч на нашей половине поля, дамы и господа.

Аплодирую вице-премьеру Тарасу Качке и его команде. Это была очень сложная работа, но она успешно выполнена.

Поздравляю Парламент, Президента, Правительство и всех нас.

Спасибо каждому человеку на Евромайдане во всех уголках страны в 2013–2014 годах, всем реформаторам во всех правительствах, созывах парламента и администрации/офисе президента в 2014–2026 годах, всем общественным активистам и активисткам этих лет, всем украинцам и украинкам в Силах обороны с первых дней АТО до сегодняшнего дня, которые сделали это возможным.