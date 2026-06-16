Не только Трамп: Зеленский провел во Франции ряд встреч с мировыми лидерами. Фото и видео

16 июня президент Украины Владимир Зеленский принял участие во Франции в специальном заседании G7 – Украина в рамках саммита "Большой семерки". В ходе мероприятия украинский лидер встретился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, премьер-министрами Великобритании и Канады Киром Стармером и Марком Карни соответственно , президентами Кении и ОАЭ Уильямом Руто и Мухаммадом бин Заидой Аль-Нагаяном, а также исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

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Первым Владимира Зеленского во Франции приветствовал французский коллега Эммануэль Макрон. Также украинский лидер встретился с президентом и госсекретарем США Дональдом Трампом и Марко Рубио.

В целом в встрече в формате G7 – Украина, помимо вышеперечисленных, приняли участие председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Санаэ Такаичи, президент Евросовета Антониу Кошта и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

США

В первую очередь лидеры обсуждали потребности украинской ПВО. Страны "Группы семи" будут работать над усилением защиты Украины, отметили в Офисе президента Украины.

Также Владимир Зеленский обсудил с президентом США"возможность получения лицензий на производство соответствующих противоракетных систем и ракет". Команды обеих странбудут работать над этим, пообещали представители украинского лидера.

ФРГ

"Хорошая встреча с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Эвиане. Говорили об оборонной поддержке Украины, прежде всего о дальнейшем укреплении нашей ПВО, ситуации на фронте и результатах украинских санкций, нацеленных на дальний радиус действия. Отдельно обсудили пути реализации договоренностей сегодняшней встречи в формате G7 – Украина", – прокомментировал Владимир Зеленский встречу с лидером ФРГ.

Он добавил ещё один важный аспект договоренностей:"чтобы результативность Украины на поле боя и в дальнобойности дополнялась эффективным глобальным давлением" на российских захватчиков.

Отдельно президент Украины поблагодарил Мерца за "поддержку нашего пути в Евросоюз"и за "немецкое лидерство в защите жизней наших людей от массированных российских атак".

Великобритания

После встречи с премьер-министром Соединённого Королевства Киром Стармером украинский лидер сообщил о"новых важных решениях Великобритании в поддержку Украины и новых санкционных мерах против российского теневого флота".

Также Владимир Зеленский обсуждал с Киром Стармером последствия недавних российских ударов, а точнее – "возможное участие Великобритании в восстановлении Киево-Печерской лавры".

Канада

"Благодарен Канаде за новый пакет санкций против более чем 160 субъектов, связанных с российским теневым флотом. Сегодня во время нашей встречи с Марком Карни мы обсуждали усиление санкционного давления на Россию. И важно, что такие решения принимаются", – сообщил президент Украины по итогам встречи с канадским премьером.

Среди прочего, с Марком Карни украинский лидер обсуждал"участие Канады в финансировании производства украинских дронов по датской модели", а также сотрудничество в энергетической сфере. Важно, что Канада "продолжит оказывать Украине энергетическую поддержку и помощь в восстановлении", отметил Владимир Зеленский.

"У нас действительно есть сильные союзники и весомая личная вовлеченность премьер-министра Канады в поддержку Украины. Это очень ценно", – прокомментировал украинский президент.

Кения

В ходе встречи с президентом Кении Уильямом Руто обсуждалось "развитие высокотехнологичного сотрудничества" в различных сферах, от "привлечения инвестиций" до "сельского хозяйства и образования". Украина готова делиться с Кенией своим опытом и реализовывать совместные проекты, поэтому Руто и Зеленский поручили своим командам "проработать детали возможного сотрудничества".

Отдельно президент Украины поблагодарил Кению за поддержку резолюций Украины в Генеральной Ассамблее ООН и договорился о "сотрудничестве в рамках международных организаций".

ОАЭ

"Очень рад был увидеть президента Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммада бин Заида Аль Нагаяна, и важно, что мы всегда ведем конструктивный диалог. Мы желаем мира и безопасности каждому народу и лидеру, которые помогают нам в Украине. Украина поддержала ОАЭ и другие государства региона Персидского залива в сложный момент. Мы готовы и в дальнейшем работать вместе, чтобы наши народы становились сильнее", – отметил украинский лидер по поводу встречи с президентом ОАЭ.

МВФ

Во время встречи с исполнительным директором МВФ Владимир Зеленский обсуждал с Кристалиной Георгиевой "поддержку Украины".

"Рассказал о реализации реформ для укрепления экономики и создания прозрачной, конкурентной среды. Весомым результатом является успешное завершение недавней миссии фонда. Это важный шаг для дальнейшего укрепления финансовой стабильности Украины", – сообщил президент.

По его словам, стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве.

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