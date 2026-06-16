Чтобы понять реальное положение дел в России, нужно смотреть не столько на ВВП, сколько на внешнюю торговлю. Именно она остается главной опорой российской экономики.

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До войны экспорт товаров превышал 500 млрд долларов в год, а в рекордном 2022 году достиг 635 млрд долларов. Даже в 2025 году, после санкций и падения цен на нефть, Россия экспортировала товаров на 418 млрд долларов. Это огромная цифра. Для сравнения, это примерно два современных ВВП Украины.

Именно благодаря этим деньгам Россия продолжает финансировать бюджет, поддерживать курс рубля, оплачивать импорт и вести войну. Поэтому экспорт остается той самой "кащеевой иголкой" российской экономики.

Да, экспорт по сравнению с 2022 годом сократился почти на треть. Но импорт сократился значительно меньше: с примерно 345 млрд долларов до 279 млрд долларов. И это очень важный момент.

В 2022 году многие ожидали, что санкции быстро ударят по уровню жизни населения. Но этого не произошло. Российская экономика пошла по пути переориентации на Азию. Китай, Турция, Индия и страны Центральной Азии фактически заменили значительную часть западных поставок.

Главное, что пока Россия пожертвовала не столько объемом потребления, сколько его "качеством". Вместо европейских, японских и корейских автомобилей россияне начали покупать китайские. Вместо немецкой бытовой техники – китайскую или турецкую. Многие товары стали менее престижными, часто уступают по качеству и технологичности, но в то же время они и значительно дешевле.

Если условный BMW или Mercedes стоил вдвое дороже китайского аналога, то переход на китайские марки автоматически сокращал импорт в денежном выражении, не приводя к такому же сокращению физического потребления.

Часть денег, которые раньше тратились на премиальные товары, импорт из Европы или пополнение резервов, теперь идет на военные расходы. И пока что это не привело к резкому падению уровня жизни населения.

Именно поэтому утверждения о скором экономическом крахе России не оправдались. Страна оказалась способной адаптироваться за счет изменения географии торговли и перехода на более дешевые азиатские товары.

Но это не означает, что санкции не работают. Они работают. Просто их эффект проявляется иначе.

Профицит внешней торговли сократился с рекордных 290 млрд долларов в 2022 году до 139 млрд долларов в 2025 году. Запас прочности уменьшается. Свободных валютных ресурсов становится меньше.

И именно поэтому удары по нефтяной инфраструктуре имеют стратегическое значение. Россия может адаптироваться к отсутствию BMW, Mercedes или Bosch. Она может заменить Европу Китаем. Но Россия не может существовать без экспорта энергоносителей.

Именно нефть и газ остаются главным источником валютных поступлений, а значит, и главным источником финансирования войны.

Поэтому главный вопрос сегодня уже не в том, готова ли Россия жертвовать благосостоянием населения ради войны. Власть к этому готова.

Главный вопрос в другом: что начнет сокращаться быстрее экспортная выручка или внутреннее потребление. И пока что ответ для Кремля выглядит относительно комфортным. Но именно украинские удары по нефтяной инфраструктуре и постепенное сокращение экспортных доходов могут изменить этот баланс.