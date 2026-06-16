"Украине стоит перенять европейский подход": Бродский назвал четыре основные причины смертности на дорогах

В Европе уже давно определили четыре основные причины смертности на дорогах: превышение скорости, употребление алкоголя и наркотиков за рулем, неиспользование ремней безопасности и отвлечение внимания водителя. Вокруг этих факторов построены законы, контроль за соблюдением правил и меры наказания.

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Если Украина хочет стать частью Европейского Союза, она должна перенять европейский подход к предотвращению ДТП. Об этом заявил глава редакционного совета OBOZ.UA, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский.

Чему Украина должна научиться у Европы

Бродский отметил, что в Европе ремни безопасности являются обязательными для всех пассажиров. За непристегнутый ремень европейцы получают очень большие штрафы, что мотивирует их избегать нарушений.

То же самое касается телефона в руке за рулем – это фактически табу, так как за пользование гаджетом во время движения также "прилетает" немалое наказание.

"Алкоголь за рулем – одно из самых тяжких правонарушений, за которое наступает реальная ответственность, вплоть до тюрьмы", – подчеркнул глава редсовета OBOZ.UA.

Инженерия дорог в странах Европы направлена на снижение риска ошибок. Это, в частности, кольцевые развязки, успокоение трафика, камеры контроля скорости, отдельная велоинфраструктура, автоматические системы безопасности в автомобилях.

"Украина часто обсуждает безопасность дорожного движения, возлагая главную ответственность на дисциплинированность водителей. И частично это оправдано: в этом направлении стоит действовать, следует раз в 10 повысить штрафы, необходимо предусмотреть тюремное заключение за вождение в нетрезвом виде, если не за первый случай, то точно уже за второй", – считает Бродский.

Как сообщал OBOZ.UA, в течение 2025 года в Украине в результате дорожно-транспортных происшествий погибли более 3 тыс. украинских граждан. Это почти на 1 тыс. больше, чем количество смертей от российских атак.

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