Кабмин утвердил новые зарплаты военных до 460 тыс. грн в месяц: опубликовано постановление с четкими суммами

Кабинет министров ввел новую систему дополнительных выплат для военнослужащих Сил обороны, иностранцев в рядах украинской армии и полицейских особого назначения. В частности, правительство уже официально утвердило вознаграждения до 170 тыс. грн за выполнение боевых задач, 100 тыс. грн за взятие в плен оккупанта, а также установило максимальный размер зарплат на уровне 460 тыс. грн в месяц.

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Соответствующие изменения предусмотрены постановлением № 768 от 12 июня, которое было обнародовано на Правительственном портале 15 июня. Документ вступает в силу со дня публикации, поэтому новые правила выплат уже начали действовать. В то же время правительство называет их экспериментальным проектом, рассчитанным на два года.

Также уже с 15 июня можно подписать новые контракты с четкими сроками службы и гарантированными отсрочками, сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров. Заключить их могут гражданские, мобилизованные, действующие военнослужащие, военные, уже проходящие службу по контракту:

через "Армия+" – подать рапорт в разделе "Сервисы";

через свою воинскую часть в отделе кадров;

через "Резерв+" в разделе "Вакансии";

через центр рекрутинга.

Новые выплаты за июнь будут начислены всем военным в июле, независимо от того, подписали ли они новые контракты.

Новые зарплаты военных: какие суммы

Для военных сохраняется дополнительное вознаграждение до 100 тыс. грн в месяц за непосредственное участие в боевых действиях или мероприятиях по обеспечению обороны Украины. Впрочем, отдельно постановлением предусмотрены единовременные вознаграждения за выполнение боевых задач:

170 тыс. грн будут выплачивать военнослужащим, участвующим в боях на линии боевого столкновения в районе выполнения задач подразделениями первого эшелона обороны или наступления до взводного опорного пункта включительно; выплата распространяется на выполнение задач на временно оккупированных территориях, между позициями Сил обороны и российских войск, а также на территории РФ.

будут выплачивать военнослужащим, участвующим в боях на линии боевого столкновения в районе выполнения задач подразделениями первого эшелона обороны или наступления до взводного опорного пункта включительно; выплата распространяется на выполнение задач на временно оккупированных территориях, между позициями Сил обороны и российских войск, а также на территории РФ. 70 тыс. грн – за выполнение боевых задач в районе действий подразделений первого эшелона до ротного опорного пункта включительно.

Кроме того, правительство утвердило дополнительные вознаграждения за результативные боевые действия:

20 тыс. грн в сутки – за штурмовые действия при возвращении позиций, захваченных российскими инфильтрационными группами в глубине обороны ВСУ;

40 тыс. грн в сутки – за штурмовые действия по захвату позиций на линии боевого столкновения или в глубине обороны армии РФ;

100 тыс. грн – за каждого взятого в плен военнослужащего РФ. Сумма распределяется между участниками операции;

15 тыс. грн – за каждого уничтоженного военнослужащего РФ в стрелковом или рукопашном бою при наличии видеоподтверждения.

Также дополнительное вознаграждение в размере 50 тыс. грн в месяц будут получать военнослужащие, выполняющие боевые задачи на пунктах управления военного командования и штабов, осуществляющих оперативное руководство подразделениями в районах боевых действий.

Для военнослужащих инструкторского состава установлены дополнительные выплаты от 15 тыс. до 30 тыс. грн в месяц в зависимости от должности. Еще 10 тыс. грн в месяц предусмотрено для отдельных категорий военных в соответствии с условиями постановления.

Важно: военнослужащим и полицейским, которые одновременно имеют право на несколько видов дополнительного или единовременного вознаграждения, будет выплачиваться только одно из них – в наибольшем размере.

Что это означает и зачем это нужно

Новый подход фактически вводит принцип прямой финансовой мотивации за конкретные боевые результаты. Вместо обобщенных надбавок акцент смещается на стимулирование тактических успехов, таких как успешные штурмы, взятие врага в плен или возвращение утраченных позиций с обязательным подтверждением.

В то же время "правило некумулятивности" исключает двойное начисление средств: военный получит только одну, самую большую выплату, даже если имел право на несколько различных вознаграждений одновременно. Двухлетний экспериментальный статус проекта позволит оценить финансовую нагрузку на государственный бюджет и реальное влияние этих стимулов на боеспособность подразделений перед принятием решения на постоянной основе.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом к 2029 году средняя зарплата в Украине может превысить 44 тысячи гривен, что почти на 26 тысяч больше нынешнего уровня средней оплаты труда. В то же время даже при менее благоприятном сценарии доходы украинцев продолжат расти, а разница между оптимистичным и консервативным прогнозами составляет всего около 900 гривен в месяц.

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