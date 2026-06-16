Укрепление ПВО, лицензии на производство противоракетного оружия и не только: итоги встречи "Группа семи" — Украина во Франции

Лидеры стран "Большой семерки" обсудили с Украиной вопросы укрепления противовоздушной обороны, энергетической поддержки и дальнейшего давления на Россию. Особое внимание в ходе встречи было уделено возможности производства антибаллистических систем и ракет по лицензиям.

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Помимо Украины, в переговорах приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Италии, Канады, Германии, США, Японии, а также руководство Европейского совета и Европейской комиссии. О результатах встречи рассказал президент Владимир Зеленский.

Украинская ПВО и производство ракет

По словам Зеленского, приоритетами для Украины остаются увеличение количества ракет для систем противовоздушной обороны, получение лицензий на их производство, подготовка пакета поддержки на зимний период и усиление давления на Россию. Президент отметил, что США готовы обеспечить поддержку по этим направлениям.

Также лидеры обсудили потребности украинской ПВО и договорились работать над дальнейшим укреплением защиты украинского неба. Во время беседы с президентом США Дональдом Трампом глава государства затронул вопрос получения лицензий на производство антибаллистических систем и ракет. По его словам, над этим будут работать команды обоих государств.

О чем еще шла речь

Отдельной темой стала энергетическая поддержка Украины. Партнеры согласились помогать обеспечивать Украину дизельным топливом, газом и бензином в случае дефицита, если война будет продолжаться.

Также Зеленский сообщил, что Франция готова восстановить саркофаг на Чернобыльской АЭС. Вместе с тем Швейцария готова присоединиться к восстановлению Киево-Печерской лавры.

По словам президента, участники встречи сошлись во мнении, что войну необходимо завершить. Лидеры отметили, что Россия не желает прекращать боевые действия. Поэтому необходимо усилить санкции против страны-агрессора.

"Все считают, что в любом случае нужно остановить войну. Это логично. Все считают, что не видят желания со стороны России, что она играет в игры. Имеется в виду, прежде всего, что Путин не хочет заканчивать, но его нужно заставить. Прежде всего с помощью санкций – об этом говорили все страны", – отметил украинский президент.

Напомним, саммит стран "Большой семерки" состоялся во французском городе Эвиан. Незадолго до начала саммита президент Владимир Зеленский предлагал российскому диктатору Владимиру Путину встретиться на нем. Однако Россия ответила очередной массированной атакой на Украину.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский подвел итоги переговоров во французском Эвиане. Глава государства заявил, что все страны-союзники осудили удар по Киево-Печерской лавре, выразив поддержку Украине.

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