Новые контракты и не только: Федоров представил первый этап трансформации ВСУ представителям 168 бригад

В Вооруженных силах Украины начался первый этап масштабной трансформации, который предусматривает изменения в контрактах, переводах между подразделениями, механизмах возвращения военнослужащих из срочной службы и системе денежного обеспечения. Ключевой целью реформы называют усиление боевых подразделений первой линии и создание более справедливых условий службы для военнослужащих.

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Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после онлайн-встречи с представителями 168 бригад и корпусов. В мероприятии также приняли участие Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов, к обсуждению присоединились более 300 военнослужащих.

Первый этап трансформации уже стартовал

По словам Федорова, сейчас главной задачей является качественное внедрение изменений непосредственно в воинских частях и подразделениях.

Именно поэтому руководство Министерства обороны и Генерального штаба провело отдельную встречу с командирами и военными, чтобы получить первую обратную связь по реализации реформы.

"Первый этап трансформации Сил обороны уже запущен. Сейчас наша главная задача – обеспечить качественное внедрение всех изменений в подразделениях. Именно поэтому мы провели отдельную беседу с командирами и военными, выслушали первые вопросы, собрали обратную связь и обсудили практические аспекты реализации изменений непосредственно в частях", – отметил министр.

Какие изменения предусмотрены

Во время встречи участники обсудили широкий спектр нововведений, которые предусматривает первый этап реформы.

В частности, речь шла о новых контрактах для военнослужащих, упрощении механизмов перевода между подразделениями, порядке возвращения военных после СЗЧ, сроках прохождения службы, возможности получения отсрочек после завершения службы, а также вопросах денежного обеспечения.

Отдельно обсуждались механизмы рекрутинга иностранцев в Силы обороны Украины и другие нововведения, которые должны заработать в ближайшее время.

Акцент на пехоте и штурмовых подразделениях

В Министерстве обороны отмечают, что первый этап трансформации прежде всего направлен на усиление подразделений, выполняющих задачи на передовой.

По словам Федорова, реформа должна создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков, а также изменить принципы начисления вознаграждений.

"Первый этап имеет четкую цель – усилить подразделения первой линии, создать лучшие условия для привлечения пехотинцев и штурмовиков и сделать систему вознаграждения для этих категорий более справедливой и привязанной к реальному риску и выполненным задачам", – подчеркнул министр.

Следующий этап будет касаться мобилизации

Федоров сообщил, что после реализации первого этапа реформы власти планируют перейти к следующему блоку изменений.

Он будет касаться системы рекрутинга и мобилизации, которая также требует обновления в соответствии с потребностями войск и условиями длительной войны.

По словам министра, подготовка трансформации проходила в тесном сотрудничестве с военными, Генеральным штабом и командирами разных уровней, а во время внедрения реформы особое внимание будет уделяться оперативному реагированию на проблемы, которые могут возникать в подразделениях.

"Для нас важна обратная связь, поэтому будем продолжать такой прямой диалог", – подчеркнул Федоров.

В Министерстве обороны ожидают, что новые подходы помогут повысить эффективность комплектования войск, улучшить условия службы и сделать систему мотивации военнослужащих более прозрачной и справедливой.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине начали оформление новых контрактов для военнослужащих Сил обороны. Подписать их отныне могут гражданские лица, мобилизованные, действующие военнослужащие и те, кто уже проходит службу по контракту. Новые контракты предусматривают четко определенные сроки службы, гарантированные отсрочки после ее завершения, обновленную систему денежного обеспечения и больше возможностей для планирования прохождения службы.

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