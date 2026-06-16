Готовы платить 80 тыс. грн, но не хватает кадров: за кем ведется активная охота на рынке труда

В Полтаве работодатели готовы предлагать до 80 тысяч гривен в месяц автомеханикам, сварщикам и другим техническим специалистам, однако из-за острого дефицита кадров многие вакансии остаются незаполненными. Бизнес вынужден не только повышать зарплаты, но и предлагать жилье, обучение, командировки и дополнительные социальные гарантии, чтобы привлечь работников.

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Об этом говорится в данных профильных порталов по поиску работы, пишет "Суспільне". Отмечается, что главная проблема заключается не в отсутствии работы, а в остром дефиците квалифицированных кадров.

Часть трудоспособного населения сейчас служит в секторе безопасности и обороны, многие люди уехали в другие регионы или за границу, поэтому предприятия вынуждены буквально конкурировать между собой. Особенно ощутимым кадровый голод стал в транспортной отрасли, промышленности, строительстве, аграрном секторе и медицине.

Самые высокооплачиваемые вакансии

Лидером по уровню оплаты труда сегодня является автослесарь. Опытным мастерам по ремонту и обслуживанию автомобилей работодатели готовы платить до 80 тысяч гривен ежемесячно. Высокие заработки объясняются постоянным потоком заказов и нехваткой профессионалов на рынке.

Не менее востребованными остаются сварщики. Монтажные компании предлагают таким работникам до 60 тысяч гривен, а также оплачивают командировки, проживание, питание и обеспечивают необходимым оборудованием. Некоторые работодатели даже предлагают жилье для работников критически важных предприятий.

Высокий уровень оплаты также имеют инженеры технического надзора, которые контролируют качество строительных работ и соблюдение нормативов. За такую работу можно получать до 58 тысяч гривен в месяц.

Стабильно высокими остаются зарплаты водителей, особенно в сфере пассажирских перевозок. Помимо базовой ставки, компании часто выплачивают процент от выполненных заказов, обеспечивают транспортом и топливом. Также работодатели активно ищут менеджеров по продаже автозапчастей, где уровень дохода зависит от результатов работы и может существенно превышать базовую ставку.

По информации областного центра занятости, наибольший спрос сейчас наблюдается именно на водителей автотранспортных средств. Только за один период мониторинга работодатели подали более семи десятков вакансий для этой категории работников. Также постоянно требуются:

продавцы;

швеи;

повара;

бухгалтеры;

подсобные работники;

электромеханики;

слесари.

В то же время наиболее острый дефицит специалистов наблюдается среди электромонтеров, сварщиков, трактористов, машинистов спецтехники, медицинских работников и представителей производственных профессий. Конкуренция за работников заставляет компании пересматривать подходы к поиску персонала. Если раньше главным аргументом была зарплата, то теперь работодатели все чаще добавляют бонусы. Среди наиболее распространенных преимуществ:

предоставление жилья;

оплата командировок;

суточные расходы;

служебный транспорт;

бесплатное обучение;

спецодежда и инструменты;

возможность профессионального развития;

защита рабочих мест на критически важных предприятиях.

Статистика свидетельствует, что работодатели все активнее повышают оплату труда. Водителям предлагают от 26 до 51 тысячи гривен, бетонщикам до 45 тысяч, инженерам технического надзора до 58 тысяч гривен. Отдельные узкопрофильные специалисты и руководители могут рассчитывать на заработок около 69 тысяч гривен в месяц.

Среди высокооплачиваемых вакансий также фигурируют врачи, ветеринарные фельдшеры, машинисты электровозов, каменщики, кровельщики, столяры, инженеры-технологи и главные бухгалтеры. Из-за нехватки работников предприятия все чаще инвестируют в обучение персонала, а также активнее привлекают к работе людей старшего возраста и женщин.

Несмотря на то, что средняя зарплата по вакансиям службы занятости за первые пять месяцев 2026 года составляла около 11,6 тысячи гривен, отдельные работодатели уже готовы платить в несколько раз больше, лишь бы найти нужного специалиста.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский бизнес уже сегодня испытывает острый дефицит кадров, страна фактически потеряла около 4 миллионов потенциальных работников, а количество украинских студентов за рубежом за 15 лет выросло в пять раз. После завершения войны проблема может стать еще острее, ведь для масштабного восстановления страны понадобятся сотни тысяч рабочих рук.

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