Блог | Ресурсное упражнение «Дерево силы». Как найти внутренние и внешние опоры и восстановить надежду
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Ресурсное упражнение "Дерево силы"
Я работаю с родственниками пропавших без вести. Работаю как индивидуально, так и веду группы.
Писал о том, что переживают родственники.
Далее текст на языке оригинала.
Дуже важливо не намагатись дати ясність – це неможливо.
Важливо підтримувати і допомагати знаходити ресурс, щоб витримувати цю невизначеність.
Поділюсь однією вправою, яку ми робимо разом.
Якщо це індивідуальна сесія – то я прошу прямо під час сесії починати робити вправу.
Рекомендую її брати в ваші плани терапії, вона потужно працює.
"Дерево сили" — це ресурсна вправа, яка допомагає людині побачити свої внутрішні та зовнішні опори, відновити відчуття стійкості й зв'язку зі своїми цінностями.
Чого можна досягнути завдяки вправі:
- актуалізувати ресурси;
- зміцнити відчуття стійкості;
- знайти внутрішні та зовнішні опори;
- відновити надію та зв'язок із майбутнім.
Крок 1. Намалювати дерево
Запропонуйте людині намалювати велике дерево:
- коріння;
- стовбур;
- гілки;
- листя;
- плоди.
Художні здібності не мають значення.
Крок 2. Коріння — звідки я беру силу
У корінні записуються джерела життєвої сили.
Запитання:
- Що допомогло мені пережити найважчі періоди життя?
- Які цінності мене підтримують?
- На що я спираюся?
Приклади:
- віра;
- родина;
- любов;
- відповідальність;
- працьовитість;
- досвід подолання труднощів;
- Батьківщина;
- молитва.
Крок 3. Стовбур — мої сильні сторони
На стовбурі записують особистісні якості.
Питання:
- Що допомагає мені триматися?
- Які мої сильні риси?
Наприклад:
- витривалість;
- доброта;
- мужність;
- наполегливість;
- здатність любити;
- віра;
- гумор;
- терпіння.
Крок 4. Гілки — люди та сфери підтримки
На гілках розміщують те, що підтримує людину зараз.
Наприклад:
- дружина;
- діти;
- друзі;
- побратими;
- церква;
- психолог;
- робота;
- навчання;
- спільнота.
Питання:
"Хто або що допомагає мені продовжувати рухатися вперед?"
Крок 5. Листя — щоденні ресурси
На листках записують маленькі речі, які дають сили.
Наприклад:
- кава вранці;
- прогулянка;
- книги;
- музика;
- спорт;
- природа;
- домашній улюбленець;
- молитва.
Крок 6. Плоди — мої досягнення
На плодах записують те, чим людина може пишатися.
Питання:
- Що мені вдалося?
- Які труднощі я вже подолав?
Наприклад:
- виховав дітей;
- захистив диплом;
- пройшов війну;
- створив сім'ю;
- допоміг іншим людям.
Крок 7. Майбутні пагони
Запропонуйте домалювати нові пагони.
Питання:
- Що я хочу виростити у своєму житті?
- До чого прагну?
Наприклад:
- відновити здоров'я;
- написати книгу;
- побудувати дім;
- більше часу проводити з родиною.
Обговорення
Після завершення вправи запитайте:
- Що найбільше здивувало?
- Яке коріння виявилося найміцнішим?
- Яких ресурсів ви недооцінювали?
- Що допоможе вам найближчими тижнями?
Для родин безвісти зниклих
Особливо корисне додаткове питання:
"Що допомогало вам триматися всі ці місяці або роки?"
Часто людина вперше усвідомлює, скільки сили вже проявила, проходячи через невизначеність.