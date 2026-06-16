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Владимир Багненко
Владимир Багненко
Психолог в госпитале. Блогер. Писатель

Блог | Ресурсное упражнение «Дерево силы». Как найти внутренние и внешние опоры и восстановить надежду

Иллюстративное фото. Как восстановить свой ресурс
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Ресурсное упражнение "Дерево силы"

Я работаю с родственниками пропавших без вести. Работаю как индивидуально, так и веду группы.

Писал о том, что переживают родственники.

Далее текст на языке оригинала.

Дуже важливо не намагатись дати ясність – це неможливо.

Важливо підтримувати і допомагати знаходити ресурс, щоб витримувати цю невизначеність.

Поділюсь однією вправою, яку ми робимо разом.

Якщо це індивідуальна сесія – то я прошу прямо під час сесії починати робити вправу.

Рекомендую її брати в ваші плани терапії, вона потужно працює.

"Дерево сили" — це ресурсна вправа, яка допомагає людині побачити свої внутрішні та зовнішні опори, відновити відчуття стійкості й зв'язку зі своїми цінностями.

Чого можна досягнути завдяки вправі:

  • актуалізувати ресурси;
  • зміцнити відчуття стійкості;
  • знайти внутрішні та зовнішні опори;
  • відновити надію та зв'язок із майбутнім.

Крок 1. Намалювати дерево

Запропонуйте людині намалювати велике дерево:

  • коріння;
  • стовбур;
  • гілки;
  • листя;
  • плоди.

Художні здібності не мають значення.

Крок 2. Коріння — звідки я беру силу

У корінні записуються джерела життєвої сили.

Запитання:

  • Що допомогло мені пережити найважчі періоди життя?
  • Які цінності мене підтримують?
  • На що я спираюся?

Приклади:

  • віра;
  • родина;
  • любов;
  • відповідальність;
  • працьовитість;
  • досвід подолання труднощів;
  • Батьківщина;
  • молитва.

Крок 3. Стовбур — мої сильні сторони

На стовбурі записують особистісні якості.

Питання:

  • Що допомагає мені триматися?
  • Які мої сильні риси?

Наприклад:

  • витривалість;
  • доброта;
  • мужність;
  • наполегливість;
  • здатність любити;
  • віра;
  • гумор;
  • терпіння.

Крок 4. Гілки — люди та сфери підтримки

На гілках розміщують те, що підтримує людину зараз.

Наприклад:

  • дружина;
  • діти;
  • друзі;
  • побратими;
  • церква;
  • психолог;
  • робота;
  • навчання;
  • спільнота.

Питання:

"Хто або що допомагає мені продовжувати рухатися вперед?"

Крок 5. Листя — щоденні ресурси

На листках записують маленькі речі, які дають сили.

Наприклад:

  • кава вранці;
  • прогулянка;
  • книги;
  • музика;
  • спорт;
  • природа;
  • домашній улюбленець;
  • молитва.

Крок 6. Плоди — мої досягнення

На плодах записують те, чим людина може пишатися.

Питання:

  • Що мені вдалося?
  • Які труднощі я вже подолав?

Наприклад:

  • виховав дітей;
  • захистив диплом;
  • пройшов війну;
  • створив сім'ю;
  • допоміг іншим людям.

Крок 7. Майбутні пагони

Запропонуйте домалювати нові пагони.

Питання:

  • Що я хочу виростити у своєму житті?
  • До чого прагну?

Наприклад:

  • відновити здоров'я;
  • написати книгу;
  • побудувати дім;
  • більше часу проводити з родиною.

Обговорення

Після завершення вправи запитайте:

  • Що найбільше здивувало?
  • Яке коріння виявилося найміцнішим?
  • Яких ресурсів ви недооцінювали?
  • Що допоможе вам найближчими тижнями?

Для родин безвісти зниклих

Особливо корисне додаткове питання:

"Що допомогало вам триматися всі ці місяці або роки?"

Часто людина вперше усвідомлює, скільки сили вже проявила, проходячи через невизначеність.

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