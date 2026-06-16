Ресурсное упражнение "Дерево силы"

Видео дня

Я работаю с родственниками пропавших без вести. Работаю как индивидуально, так и веду группы.

Писал о том, что переживают родственники.

Далее текст на языке оригинала.

Дуже важливо не намагатись дати ясність – це неможливо.

Важливо підтримувати і допомагати знаходити ресурс, щоб витримувати цю невизначеність.

Поділюсь однією вправою, яку ми робимо разом.

Якщо це індивідуальна сесія – то я прошу прямо під час сесії починати робити вправу.

Рекомендую її брати в ваші плани терапії, вона потужно працює.

"Дерево сили" — це ресурсна вправа, яка допомагає людині побачити свої внутрішні та зовнішні опори, відновити відчуття стійкості й зв'язку зі своїми цінностями.

Чого можна досягнути завдяки вправі:

актуалізувати ресурси;

зміцнити відчуття стійкості;

знайти внутрішні та зовнішні опори;

відновити надію та зв'язок із майбутнім.

Крок 1. Намалювати дерево

Запропонуйте людині намалювати велике дерево:

коріння;

стовбур;

гілки;

листя;

плоди.

Художні здібності не мають значення.

Крок 2. Коріння — звідки я беру силу

У корінні записуються джерела життєвої сили.

Запитання:

Що допомогло мені пережити найважчі періоди життя?

Які цінності мене підтримують?

На що я спираюся?

Приклади:

віра;

родина;

любов;

відповідальність;

працьовитість;

досвід подолання труднощів;

Батьківщина;

молитва.

Крок 3. Стовбур — мої сильні сторони

На стовбурі записують особистісні якості.

Питання:

Що допомагає мені триматися?

Які мої сильні риси?

Наприклад:

витривалість;

доброта;

мужність;

наполегливість;

здатність любити;

віра;

гумор;

терпіння.

Крок 4. Гілки — люди та сфери підтримки

На гілках розміщують те, що підтримує людину зараз.

Наприклад:

дружина;

діти;

друзі;

побратими;

церква;

психолог;

робота;

навчання;

спільнота.

Питання:

"Хто або що допомагає мені продовжувати рухатися вперед?"

Крок 5. Листя — щоденні ресурси

На листках записують маленькі речі, які дають сили.

Наприклад:

кава вранці;

прогулянка;

книги;

музика;

спорт;

природа;

домашній улюбленець;

молитва.

Крок 6. Плоди — мої досягнення

На плодах записують те, чим людина може пишатися.

Питання:

Що мені вдалося?

Які труднощі я вже подолав?

Наприклад:

виховав дітей;

захистив диплом;

пройшов війну;

створив сім'ю;

допоміг іншим людям.

Крок 7. Майбутні пагони

Запропонуйте домалювати нові пагони.

Питання:

Що я хочу виростити у своєму житті?

До чого прагну?

Наприклад:

відновити здоров'я;

написати книгу;

побудувати дім;

більше часу проводити з родиною.

Обговорення

Після завершення вправи запитайте:

Що найбільше здивувало?

Яке коріння виявилося найміцнішим?

Яких ресурсів ви недооцінювали?

Що допоможе вам найближчими тижнями?

Для родин безвісти зниклих

Особливо корисне додаткове питання:

"Що допомогало вам триматися всі ці місяці або роки?"

Часто людина вперше усвідомлює, скільки сили вже проявила, проходячи через невизначеність.