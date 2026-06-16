Пенсионера, у которого за коммунальные долги отобрали квартиру в Киеве, новые владельцы сдали в больницу: OBOZ.UA установил неожиданные подробности

Киевского пенсионера Ивана Берестецкого, у которого за коммунальные долги изъяли и продали на аукционе квартиру, обнаружили во втором терапевтическом отделении больницы № 8. Туда его доставили представители нового владельца проблемной недвижимости.

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76-летний Иван Леонидович жил в квартире на проспекте Шухевича, 26 с 1980 года. А из-за коммунального долга он фактически оказался на улице – без родных, друзей и лишь со 125 тыс. грн "остатка", который останется после уплаты огромного долга за коммуналку.

Несколько дней назад дверь в квартиру Берестецкого выбили. Пенсионера увезли в больницу и оставили там, а сейчас представители нового владельца в спешке выносят вещи мужчины. Квартиру уже пытаются перепродать на OLX за 1,8 млн грн, тогда как на торгах её купили всего за 1 млн грн.

Подробнее о том, где сейчас находится пенсионер и как покупали его квартиру, читайте в материале OBOZ.UA.

Как OBOZ.UA искал пенсионера

На прошлой неделе 76-летний Иван Леонидович пропал. До этого момента он продолжал жить в квартире, которая юридически ему уже не принадлежала. Пенсионер до конца не верил, что его действительно могут выселить.

После предыдущей публикации OBOZ.UA пожилого мужчину пытались найти социальные службы. Однако им это не удалось: ни соседи, ни председатель ЖСК не знали, где находится Иван Леонидович. У него нет ни детей, ни близких друзей.

Напомним, квартиру пенсионера за миллион гривен продали на торгах СЕТАМ. В торгах приняли участие три участника, а жилье приобрел 30-летний риелтор Дмитрий Береговый. Он знал, где находится пенсионер, но в комментарии OBOZ.UA озвучил ложную версию. Береговой заявил, что дедушку он вывез в другую квартиру по адресу ул. Закревского, 57, где его якобы удерживает вооруженный человек.

"Пока не найдут жилье взамен. Так как исполнительная служба ещё несколько месяцев должна перечислять средства на счёт дедушки", – написал он журналисту OBOZ.UA.

По нашим подсчетам, из 1 миллиона гривен, которые заплатил Дмитрий Береговой, около 875 тыс. грн должно поступить в ЖСК для погашения долга. Остальные – около 125 тыс. грн – будут возвращены Ивану Леонидовичу. Конечно, этих средств не хватит, чтобы купить хотя бы какое-то пригодного для проживания жилье.

В то же время сейчас квартиру пенсионера пытаются перепродать уже за 1,8 млн грн. Если бы он самостоятельно продал недвижимость на рынке, то после уплаты всего долга у него осталось бы около 925 тыс. грн. А если бы он вовремя нанял адвоката и попытался доказать в суде, что не должен платить за все потери воды в огромном доме, возможно, такого космического долга вообще бы не было.

Но Иван Леонидович в суд не ходил. Вместо этого он писал огромные обращения в Верховную Раду, Зеленскому, выдвигал политические теории. "У него уже были проблемы с головой", – объяснил свою версию один из соседей.

OBOZ.UA проверил адрес на улице Закревского, который указал Дмитрий Береговой. Оказалось, что там живет ветеран Василий Жевчев с женой и тремя детьми. Это квартира на втором этаже в одном из типовых панельных многоэтажников на Троещине. У входной двери и на балконе – камеры видеонаблюдения. Окна с выбитыми стеклами (вероятно, от камней), на дверях квартиры – следы от болгарки, а на стене рядом – следы крови.

Василий Жевчев в беседе с OBOZ.UA заявил, что пенсионера никогда не видел, а Береговой якобы пытается отобрать и его квартиру. Юридически же квартира на улице Закревского сейчас принадлежит Павлу Яросиченко. В комментарии OBOZ.UA он заявил, что также приобрел её через СЕТАМ.

Действительно, информация о продаже этой квартиры есть на СЕТАМ. Продавцом выступал Владислав Корниенко. В сервисе GetContact его номер указан как "помощник нотариуса", "адвокат Димы Перфект Тим". На вопросы журналистов Корниенко отвечать отказался.

Поэтому журналист OBOZ.UA обратился в полицию с просьбой помочь найти пропавшего пенсионера. Правоохранители смогли разыскать мужчину, проверив информацию из больниц. Оказалось, что Иван Леонидович находится во втором терапевтическом отделении больницы №8.

Как дедушка остался без квартиры

Иван Леонидович, бывший работник мясокомбината, жил в квартире на улице Шухевича, 26 ещё с 1980 года. А с 2004 года он просто перестал платить за коммунальные услуги. Более того, у него не было счетчика на воду, а из крана постоянно текла вода.

Поскольку Иван Берестецкий был единственным жильцом дома без прибора учета, на него годами списывали все общедомовые потери воды. Эти средства "Водоканал" требовал у ЖСК, а ЖСК регулярно судился с должником. Все судебные разбирательства пенсионер игнорировал и, соответственно, проигрывал. Когда сумма долга достигла аномальных 875 тыс. грн, государственный исполнитель выставил квартиру на торги СЕТАМ.

Точно установить, сколько воды израсходовал именно Иван Леонидович, невозможно. В эту сумму могли войти потери из-за аварий на внутридомовых сетях или махинаций других жильцов, ведь дом огромный – а Шухевича, 26, имеет 14 подъездов и около 500 квартир.

Первые торги провалились, однако впоследствии об объекте узнал 30-летний риелтор Дмитрий Береговый. Он выиграл аукцион фактически по минимальной цене в миллион гривен.

Сами торги прошли в подозрительно "дружественной" атмосфере. Было всего три участника:

Яна Белозор (в GetContact указана как "менеджер Перфект Тим");

Кристина Корниенко (имеет ту же фамилию и отчество, что и юрист "Перфект Тим");

Дмитрий Береговой (владелец "Перфект Тим").

Действительно ли участники торгов действовали согласованно, должны установить правоохранительные органы. Вместе с тем на запрос OBOZ.UA в ГП "СЕТАМ" отметили следующее:

"Главным критерием участия в торгах является подача заявки на участие и уплата гарантийного взноса. После этого победитель, предложивший самую высокую цену, в сроки, предусмотренные протоколом, оплачивает приобретенные лоты. Проведение проверок на наличие сговора между участниками торгов не входит в компетенцию ГП "СЕТАМ".

Важно отметить: Дмитрий Береговый законно стал владельцем квартиры пенсионера. С юридической точки зрения к нему не может быть никаких претензий.

Что известно о пенсионере

OBOZ.UA поговорил с десятком бывших соседей 76-летнего Ивана Берестецкого.

"Он был тихим, сидел дома. Вот иногда какие-то пакеты носил. Иногда показывал фиги, какие-то письма в Верховную Раду писал. Но за коммуналку не платил с 2004 года. Он был тихим соседом, хотя с водой, конечно, проблем много", – рассказывает председатель ЖСК "Харчовик-4" Николай Семенюк.

Был только один случай, когда мужчина затопил соседей, но тогда он без проблем впустил к себе сантехника. Чтобы звук постоянной течи не надоедал людям, пенсионер присоединил к крану шланг от старой стиральной машины, чтобы вода тихо стекала в канализацию и не создавала шума. Он переживал, что его услышат, однако не понимал, что за воду придется платить и кран необходимо починить, даже если его проблему не слышно.

"Это просто отжали квартиру", – считает мужчина из соседнего подъезда. Большинство жильцов, в том числе и председатель ЖСК Николай Семенюк, искренне сочувствуют Ивану Берестецкому. Несмотря на то, что именно из-за исков кооператива у пенсионера отобрали жилье, никто не ставил целью выгнать пожилого человека на улицу – в суд подавали лишь для того, чтобы заставить его хоть как-то погашать долги.

Соседка по тамбуру говорит, что вообще редко слышала пенсионера: "Я его очень редко слышала. Он такой спокойный. Я вообще часто бываю на даче, но от него никогда ни шума, ни криков. Знаю, что когда за ним пришли, чтобы выселить, он как будто плакал. И показывал средний палец. Говорил, что это его квартира и никуда он из неё не уедет".

Пенсионер ни к кому не обращался за помощью, а родственников, которые могли бы вмешаться в ситуацию, у него нет – всю жизнь он прожил один. Председатель ЖСК Николай Семенюк подтвердил, что обращался в социальные службы ещё три недели назад (примерно во второй половине мая). Однако тогда 76-летний сосед категорически отрицал, что нуждается в помощи: "Говорил, что вы сами больны, а я здоров", – вспоминает Семенюк.

Вечером 16 июня 2026 года, после нашего визита в квартиру пенсионера и подачи заявления в полицию, вещи Ивана Леонидовича из квартиры начали выносить трое молодых людей. Ребята перебирали старую одежду, фотографии, забитые шкафы, ломали мебель и выбрасывали всё во двор – на свалку. Тем временем Иван Леонидович отдыхает на больничной койке. Он все еще верит, что сможет вернуться в свою квартиру.