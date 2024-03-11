Какие аэропорты в Украине могут открыть первыми: названы города

Аэропорты Киева (Борисполь, Жуляны) и Львова являются главными претендентами на открытие для возобновления гражданских авиаперелетов в Украине. Впрочем, на кого именно падет выбор, зависит от их готовности и наличия обученного персонала, необходимых укрытий и пр.

Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. Он отметил: жесткость выдвигаемых требования может привести к тому, что ряд аэропортов на западе Украины не будет использоваться – ведь до полномасштабного вторжение их не развивали как следует.

"Это будет зависеть от того, насколько каждый аэропорт продемонстрирует свою готовность и подтвердит авиарегулятору, что у них есть обученный персонал, необходимые укрытия, что они подготовлены и могут правильно действовать. ... Это может сказать только соответствующий аудит", – объяснил Долинце.

При этом он подчеркнул: только на основании результатов аудита авиарегулятор может определить перечень аэропортов, которые будут открыты. А также перечень:

услуг, которые эти аэропорты будут предоставлять;

ограничений, которые могут к ним применяться.

"Аэропорты, которые находятся в Киеве или другом регионе Украины, могут быть более подготовлены, чем аэропорты на западе страны. В которые, например, ранее не инвестировали время, силы и ресурсы", – констатировал эксперт.

В целом же, отметил он, пока главными претендентами на открытие являются аэропорты Киеве (Борисполь и Жуляны). А также Львова.

"По состоянию и готовности каждого отдельно взятого аэропорта можно будет говорить о возможности открытия или частичного открытия. И, разумеется, там может это быть либо аэропорт Львова, либо другой аэропорт, либо аэропорты Киева", – резюмировал он.

Какие условия для возобновления пассажирских перелетов

В то же время признавал Долинце раньше, прежде чем восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага.

Но это не единственная сложность с возобновлением полетов. Также есть серьезные проблемы со:

страхованием;

отсутствием регламентов для военного времени.

"Нет официальных правил, регламентов, процедур о том, каким образом должны работать аэропорты в условиях воздушной тревоги. Как должны эвакуироваться пассажиры, если они на борту или, например, если они стоят в очереди на посадку. Что должно происходить с воздушным судном, стоящим на гейте на посадке. Огромный пул вопросов на сегодняшний день не урегулирован в украинском законодательстве", – предупредил специалист.

По словам Долинце, существующие авиационные правила рассчитаны на условия мирного времени. Более того, открытым остается вопрос наличия и вместительности убежищ и укрытий в аэропортах. Также для выполнения полетов будут необходимы разрешения специальных органов безопасности, в частности, Сил противовоздушной обороны.

Почему в Украине снова заговорили о возобновлении перелетов

Возобновлению разговоров о возможности возобновления гражданских перелетов в Украине предшествовало заявление министра развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков о том, что Украина начинает официальные переговоры об открытии пассажирских аэропортов. В частности:

переговоры будут вестись с авиационными регуляторами США и Европейского Союза (ЕС);

также украинская сторона консультируется с администрацией гражданской авиации Израиля, чтобы перенять опыт обеспечения безопасности полетов.

При этом говорить о каких-либо конкретных сроках возобновления пассажирского авиасообщения, по его словам, пока нельзя.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского... Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы... Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", – заявил Кубраков.

По его словам, на данный момент разрабатывается несколько планов возобновления пассажирских полетов, они касаются разного количества аэропортов. Основной план может быть выбран только после получения первых комментариев от авиационных регуляторов.

До этого же – в январе-2024 замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявлял, что рассматриваются 2 аэропорта – "Борисполь" и Львовский аэропорт. Однако приоритетным, по словам Шурмы, является именно первый.

Такую возможность допустил глава ОП Андрей Ермак. Впрочем, по его словам, главным условием является предоставление Украине дополнительных систем ПВО.

Что говорят военные

Стоит учитывать, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко обозначал: единственным условием для возобновления полетов станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба. Он объяснил, что в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". И все они находятся в подчинении военных.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность... Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то будет в нем видеть потенциальную цель", – констатировал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, первые полеты гражданской авиации в воюющей стране могут совершить не пассажирские, а грузовые рейсы. Причина – в довольно сложной процедуре утверждения безопасности таких полетов. В ее ходе, в частности, Украина может получить целый ряд рекомендаций от партнеров о том, какие условия нужно обеспечить для авиаперевозчиков.

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