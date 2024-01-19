В Украине откроют аэропорты? Названы ключевые условия для возобновления пассажирских перелетов. Видео

Прежде чем восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно радикально решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага. Но это не единственная сложность с возобновлением полетов – также есть серьезные проблемы со страхованием и отсутствием регламентов для военного времени.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. Так он прокомментировал заявление заместителя главы Офиса президента (ОП) Ростислава Шурмы об активной работе по возобновлению работы аэропортов в Борисполе или Львове.

"Нет официальных правил, регламентов, процедур о том, каким образом должны работать аэропорты в условиях воздушной тревоги. Как должны эвакуироваться пассажиры, если они на борту или, например, если они стоят в очереди на посадку. Что должно происходить с воздушным судном, стоящим на гейте на посадке. Огромный пул вопросов на сегодняшний день не урегулирован в украинском законодательстве", – предупредил специалист.

По словам Долинце, существующие авиационные правила рассчитаны на условия мирного времени. Более того, открытым остается вопрос наличия и вместительности убежищ и укрытий в аэропортах.

Также для выполнения полетов будут необходимы разрешения специальных органов безопасности, в частности, Сил противовоздушной обороны. Поэтому, по словам специалистов, для открытия гражданских рейсов должен быть соблюден ряд условий, главные из которых:

безопасность полетов;

разработка новых инструкций для работы во время угроз;

наличие инфраструктуры для обслуживания судов;

авиационное страхование.

В таких условиях неизвестно, найдутся ли вообще авиакомпании, которые согласятся летать в Украину во время войны. "Открывая воздушное пространство, Украина берет на себя соответствующие международные обязательства и гарантирует, что это воздушное пространство безопасно. В случае любых инцидентов в этом воздушном пространстве ей придется отвечать по международному законодательству. В частности, если воздушные суда испытывают те или иные разрушений или повреждений, страховые компании с высокой вероятностью смогут потом спрашивать с Украины и получать миллионные компенсации", – отметил Долинце.

Он указал, что страхование гражданских рейсов во время войны – это тоже сложная тема. Условия такого страхования будут совершенно другими по сравнению с обычной страховой практикой.

Напомним, тем временем в Офисе президента уже не первый раз говорят о возможности возобновить авиаперелеты в Украине до окончания войны. Ранее такую возможность допустил глава ОП Андрей Ермак. Впрочем, по его словам, главным условием является предоставление Украине дополнительных систем ПВО.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный "зонтик". В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами", – заявлял руководитель ОП.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат также четко обозначал: единственным условием для возобновления полетов станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба. Он подчеркивал: в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". И все они находятся в подчинении военных.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд крупных авиакомпаний готовы вернуться на украинский рынок, причем как лоукостеры, так и "обычные". Как только позволит ситуация с безопасностью, им понадобится совсем немного времени на возобновление полетов – перевозчики уже работают над этим.

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