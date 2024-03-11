Украина готовится открывать аэропорты: реально ли вернуть пассажирские авиарейсы в ближайшее время

Чтобы вернуть в украинское небо пассажирские самолеты, понадобится немало времени и усилий. При этом первые полеты гражданской авиации в воюющей стране могут совершить не пассажирские, а грузовые рейсы. Причина – в довольно сложной процедуре утверждения безопасности таких полетов. В ее ходе, в частности, Украина может получить целый ряд рекомендаций от партнеров о том, какие условия нужно обеспечить для авиаперевозчиков.

Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт по вопросам развития авиационного рынка Богдан Долинце. Так он прокомментировал заявление о начале официальных переговоров про возобновление гражданских полетов в Украине. По словам эксперта, говорить непосредственно об открытии аэропортов пока слишком рано.

"На сегодняшний день речь идет не непосредственно о самом открытии, а о начале консультаций. Они необходимы для того, чтобы Украина вовлекла в этот процесс авиационных регуляторов (тех стран, которые могут потенциально начать летать в Украину), чтобы это было многостороннее решение", – отметил Долинце.

Так, по его словам, на данный момент Украина располагает определенной информацией о средствах, мерах, предпринимаемых для безопасности авиации и полетов. И в ходе переговоров эти данные будут представлены авиационным регуляторам.

Первым этапом станет оценка существующих рисков. "Они (регуляторы. – Ред.) выдадут те или иные рекомендации и либо скажут, что этих мер достаточно для начала возобновления полетов, либо составят перечень необходимых мер, которые Украина должна реализовать, чтобы они считали украинское пространство достаточно безопасным, чтобы их перевозчики начали к нам летать", – рассказал эксперт о процедуре.

Также следует учитывать, что речь не идет исключительно о пассажирских перелетах. По словам Долинце, рассматривается гражданское авиасообщение как таковое.

"При оценке рисков рассматривается возможность выполнения гуманитарных полетов, технических полетов (перегонка пустых бортов), грузовых, регулярных, нерегулярных, а также, в том числе, выполнения полетов пассажирских. И уже на основании этого анализа может приниматься решение о том, разрешать или не разрешать определенный вид авиаперевозок. С точки зрения грузовых перевозок может казаться, что это проще, якобы риски могут быть меньше. Но с точки зрения именно самолета, безопасности полетов, то что грузовой самолет, что гражданский самолет с пассажирами – они имеют, в принципе, одинаковые требования для полетов. Конечно, учитывая потенциальное количество жертв, то, разумеется, грузовые перевозки с большей вероятностью могут восстановиться быстрее и легче, чем, например, пассажирские", – предупредил специалист.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, прежде чем восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно радикально решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага.

Также стоит учитывать, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко обозначал: единственным условием для возобновления полетов станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба. Он объяснил, что в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". И все они находятся в подчинении военных.

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