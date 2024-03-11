Украина начинает официальные переговоры о возобновлении пассажирских полетов: что из известно про открытие аэропортов

Украина начинает официальные переговоры об открытии пассажирских аэропортов, несмотря на продолжающуюся полномасштабную войну. Переговоры будут вестись с авиационными регуляторами США и Европейского Союза (ЕС), также украинская сторона консультируется с администрацией гражданской авиации Израиля, чтобы перенять опыт обеспечения безопасности полетов.

При этом пока нельзя говорить о каких-либо конкретных сроках возобновления пассажирского авиасообщения. Об этом рассказал вице-премьерминистр, министр развития громад, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков в интервью.

"Невозможно совершать международные авиаперелеты без согласования двух регуляторов – европейского и американского... Украинская сторона уже передает регуляторам свое видение, как будет рынок работать в условиях военного положения, свою оценку рисков, подходы, алгоритмы... Не хочу никакие сроки проговаривать, но сейчас мы уже будем передавать официально наше видение регуляторам, и мы вступаем с ними в официальные переговоры", – заявил Кубраков.

По его словам, на данный момент разрабатывается несколько планов возобновления пассажирских полетов, они касаются разного количества аэропортов. Основной план может быть выбран только после получения первых комментариев от авиационных регуляторов.

В январе-2024 замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявлял, что рассматриваются 2 аэропорта – "Борисполь" и Львовский аэропорт. Однако приоритетным, по словам Шурмы, является именно первый.

"Примеров, где работают аэропорты, куда в любой момент могут прилетать дроны или ракеты, в мире не так много. Израиль – это самый успешный пример. Мы много времени проводили и проводим консультации с администрацией гражданской авиации Израиля", – рассказал Кубраков.

Он уточнил, что несколько европейских авиакомпаний уже выразили желание осуществлять полеты в и из Украины. Также желание летать в стране подтверждают три украинских авиаперевозчика.

Стоит учитывать, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко обозначал: единственным условием для возобновления полетов станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба. Он объяснил: в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". И все они находятся в подчинении военных.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность... Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то будет в нем видеть потенциальную цель", – констатировал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам экспертов, прежде чем восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно радикально решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага. Но это не единственная сложность с возобновлением полетов – также есть серьезные проблемы со страхованием и отсутствием регламентов для военного времени.

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