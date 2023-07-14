Когда будет открыт Львовский аэропорт: в ВСУ назвали условие

В ближайшее время ни Львовский, ни какой-либо другой аэропорт в Украине открыты не будут. Единственным же условием для этого станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба.

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Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передают Новини.LIVE. Он отметил: в настоящее время все украинские "аэродромы оперативные".

"Не аэропорты, а аэродромы – точка. И все они в подчинении военных. Сети "взрываются" каждый раз тогда, когда обучение пилотов начинается или еще что-то. Не обращайте внимания на сети. Если у нас будет достаточно средств для защиты, то тогда да", – сказал Игнат.

При этом он посоветовал всем, кто хочет улететь за границу, пользоваться аэропортами соседних стран. В частности, Польши.

"Сейчас что, всем за границу захотелось? Польша рядом и оттуда можно прекрасно летать", – отметил спикер Воздушных сил ВСУ.

Что предшествовало

В начале июня председатель Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий заявил, что в Украине могут частично открыть воздушное пространство еще до конца войны. В частности, отмечал он, запущен может быть Львовский аэропорт.

"Возможное открытие аэропорта – одна из вещей, которой мы очень ждем. Этот вопрос был поднят. Мы надеемся, что как и зерновой, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", – сказал Козицкий.

Впрочем, еще тогда Игнат заявил, что открытие аэропорта во Львове небезопастно. А потому невозможно.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность. ... Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то будет в нем видеть потенциальную цель", – сказал он тогда.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам авиационного эксперта Богдана Долинце, после окончания войны частично возобновить полеты в Украине можно будет в срок от нескольких недель до нескольких месяцев. Также возможно и возвращение международных авиакомпаний, что позволит создать ценовую конкуренцию.

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