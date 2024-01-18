В Украине работают над открытием аэропортов: в Офисе президента назвали города

Замглавы Офиса президента Ростислав Шурма заявил, что Украина прилагает значительные усилия для возобновления авиасообщения. В настоящее время рассматриваются 2 аэропорта – "Борисполь" и во Львове. Однако приоритетным является именно первый.

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Об этом он рассказал на панельной дискуссии в Украинском доме в Давосе. Шурма отметил: восстановление авиасообщения важно для Украины в разрезе наличия надежной логистики – как фундаментально важного элемента деловой и инвестиционной деятельности страны.

"Если инвесторы и бизнесмены не смогут комфортно и быстро добираться до нужных мест, они не придут и ничего не сделают. ... Я могу сказать, что мы очень интенсивно работаем над возобновлением авиасообщения в Украине. ... Обязательно сделаем все возможное, чтобы это реализовать", – сказал замглавы Офиса президента.

Какие аэропорты могут открыть

По словам Шурмы, в настоящее время рассматривается возможность возобновления двух аэропортов. В частности:

в Киеве (международный аэропорт "Борисполь");

во Львове.

При этом он подчеркнул: "основной фокус" направлен именно на "Борисполь".

Когда могут возобновить авиасообщение

В то же время, каких-либо сроков возобновления авиасообщения – даже приблизительных – Шурма не назвал. Он объяснил: от самой Украины в этом вопросе зависит не очень много.

"Есть внутренняя дорожная карта и график. ... Думаю, что доля нашей домашней работы здесь не более 20%", – сказал он.

Шурма отметил: возможность возобновления авиасообщения в Украине зависит от решений международных партнеров. А кроме того:

независимых регуляторов;

страховых компаний.

"Перед нами стоит задача создать правильные инструменты риска. Чтобы авиакомпании могли летать в Киев, который мы планируем открыть", – констатировал он.

Не первое заявление из ОП

Отметим: в ОП уже не первый раз говорят о возможности возобновить авиаперелеты в Украине до окончания войны. Ранее такую возможность допустил глава офиса Андрей Ермак.

При этом он подчеркнул: это может произойти при условии, что партнеры помогут стране с дополнительными системами ПВО. О каком именно аэропорте идет речь, Ермак тогда не уточнял.

"Усиление ПВО станет залогом восстановления. Для восстановления Украины нужен надежный зонтик. В частности, его усиление позволит нам снова открыть один из аэропортов Украины. Мы уже работаем над этим с нашими партнерами. Это признак того, что близится переломный момент в войне", – сказал руководитель ОП.

Что говорят в ВСУ

В то же время, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее четко обозначал: единственным условием для возобновления полетов станет наличие у военных всех необходимых средств для защиты неба. Он объяснил: в настоящее время все украинские аэродромы – "оперативные". И все они находятся в подчинении военных.

"Надо понимать, какая существует безопасность или опасность... Если противник понимает, что в Украине есть функционирующий аэропорт, то будет в нем видеть потенциальную цель", – констатировал Игнат.

Как сообщал OBOZ.UA, ряд крупных авиакомпаний готовы вернуться на украинский рынок – причем, как лоукостеры, так и "обычные". Как только позволит ситуация с безопасностью, им понадобится совсем немного времени на возобновление полетов – перевозчики уже работают над этим.

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