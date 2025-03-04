Украинцам назвали тариф на свет с 1 мая: сколько нужно будет платить за 1 кВт*ч после отопительного сезона

В ближайшее время в Украине не будут повышать коммунальные тарифы – на электроэнергию, газ и т.д. В том числе и после окончания отопительного сезона, намеченного на 30 апреля. Таким образом, после этого срока украинцы продолжат платить за, в частности, электроэнергию 4,32 грн за 1 кВт*ч

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил: в настоящее время повышение тарифов в правительстве не обсуждается.

"У нас нет в правительстве дискуссии по тарифам. Мы не рассматривали возможность поднятия тарифов в ближайшее время", – сказал он.

Ранее Шмыгаль сообщал, что тарифы не будут повышать также до окончания отопительного сезона. Он отмечал, что решение касается, в частности:

света;

отопления.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

Кроме того, в самом правительстве сообщали, что изменения не затронут также газ. Соответственно, клиенты, в частности "Нафтогаза" (а это подавляющее большинство украинцев – 98% потребителей по всей стране), будут платить за него 7,96 грн/кубометр.

Квитанции за оплату света следует хранить годами

В то же время квитанции за оплату счетов за свет, газ, воду и т.д. следует сохранять. Дело в том, что они могут помочь решить возможные споры с поставщиками. Хранить же квитанции юристы советуют в течение 5 лет.

Как рассказали специалисты "На пенсии", исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации. Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

Кроме того, отмечается, квитанции могут пригодиться и в других случаях. К примеру, если произойдет сбой в системе хранения данных, либо же если данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или неполностью.

Также наличие квитанции поможет, если произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов. Либо же если возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного) рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

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