Украинцам назвали тариф на свет с 1 февраля: сколько нужно платить за 1 кВт*ч

В Украине "заморозили" тарифы на некоторые коммунальные услуги – до окончания отопительного сезона весной 2025 года. Речь, среди прочего, об электроэнергии, которая таким образом продолжит подаваться по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч .

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О фиксации тарифов сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что кроме света также не будет меняться стоимость отопления.

При этом глава правительства подчеркнул: украинцы, получающие жилищные субсидии и льготы, не утратят их. Ведь, деньги на это в госбюджете есть.

"На этот отопительный сезон тарифы на тепло и свет остаются без изменений. В бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев", – говорится в сообщении.

В то же время, отметил премьер, в Украине продолжаются ремонтные работы по ремонту и восстановлению энергообъектов. Так:

За 2024 год было восстановлено около 4 ГВт мощности тепловой и гидроэнергетики.

В 2025 году планируется восстановление еще около 3 ГВт.

Кроме того, подчеркнул Шмыгаль, Украина строит новые энергообъекты. А также развивает распределенную генерацию, "которая обеспечивает локальные потребности и создает систему менее уязвимую к атакам".

"В 2024 году было присоединено 233 генерационных установки установленной мощностью более 830 МВт. Преимущественно речь о газовой генерации, а именно газотурбинных, газопоршневых и когенерационных установках. В этом году перед Министерством энергетики и другими ответственными ведомствами поставлена ​​задача ввести в работу еще почти 900 МВт мощности объектов распределенной генерации", – рассказал премьер.

Повысят ли с 1 июня тариф на свет до 6,7 грн за 1 кВт*ч

В то же время, украинцам не стоит ожидать резкого роста стоимости электроэнергии в ближайшее время. Как объяснил член Комитета парламента по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк ("Слуга народа"), денег, которые "Энергоатом" и Укргидроэнерго получают от тарифа 4,32 грн за 1 кВт*ч хватает чтобы "покрыть себестоимость, и даже получить незначительную прибыль".

Таким образом, подчеркнул Нагорняк, распространяемая в медиа информация о готовящемся повышении с 1 июня тарифа на свет до 6,7 грн не является правдивой. Ведь в этом, по его словам, нет необходимости.

"Совершенно нет в этом нужды. Потому что после поднятия тарифа до 4,32 грн/кВт наши две государственные энергокомпании – "Энергоатом" и Укргидроэнерго – имеют достаточно неплохие финансовые показатели", –резюмировал нардеп.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же в Украине изменили условия льготного тарифа на электроэнергию при использовании электроотопительных установок – 2,64 грн за 1 кВт*ч. Теперь потребленные 2000 кВт*ч в месяц будут оплачиваться именно по льготной цене, а полный тариф (4,32 грн) будет насчитываться только на объем, который превышает 2000 кВт*ч. То есть при потреблении, например, 2500 кВт*ч за месяц по полному тарифу будут оплачиваться только 500 кВт*ч.

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