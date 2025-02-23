Сколько украинцам следует хранить квитанции за оплату света и газа: юристы назвали срок

Юристы советуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т.д. – в течение минимум 5 лет. Дело в том, что эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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Об этом говорится в материале "На пенсии". Там отмечается:

Исковая давность по спорам подобного рода истекает через 3 года с момента возникновения проблемной ситуации.

Однако поставщики могут растянуть срок рассмотрения дела – а потому лучше перестраховаться.

"Для решения конфликтов в вашу пользу, лучше хранить квитанции об оплате коммуналки, которые станут доказательствами в суде. В нормативных актах не указаны конкретные сроки, в течение которых нужно хранить квитанции об оплате коммунальных услуг. Тем не менее опытные юристы советуют хранить их в течение пяти лет", – говорится в сообщении.

Помимо этого, отмечается, квитанции могут пригодится и в других случаях. К примеру, если:

Произойдет сбой в системе хранения данных.

Данные об оплате утеряны и восстановлены некорректно или не полностью.

Произойдет путаница в платежах из-за, к примеру, изменения тарифов.

Возникнет проблема из-за ошибки сотрудников компаний-поставщиков коммунальных услуг.

Украинцам присылают платежки за газ с несуществующим долгом

В то же время, рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в платежке за газ может быть указана задолженность – даже если на самом деле ее нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Чтобы избежать этого:

Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.

Сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если оплата ранее проходила корректно.

Если платите через кассу или терминал, еще раз проверьте все реквизиты перед подтверждением.

Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.

"Бывает, что оплата произведена, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно когда платишь наспех. Чтобы избежать этого, следует сверить все данные перед оплатой", – посоветовали газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, украинцам-потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного), рекомендуют установить сигнализатор газа. Это устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

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