Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: как называется

В Украине потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного) рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.

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Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили, что сигнализатор газа может обнаружить утечку опасных веществ:

метана, который может привести к взрыву,

пропана и бутана – из баллонов, используемых в бытовых плитах;

окиси углерода, то есть угарного газа, который образуется при неполном сгорании топлива.

"Каждый пользователь может выбрать газовый сигнализатор с учетом собственного бюджета и потребностей. При необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации для более быстрого реагирования на аварию", – рассказали в НАК.

Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 3 999 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации – "для более быстрого реагирования на аварию".

Украинцам присылают платежки за газ с несуществующим долгом

В то же время, рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в платежке за газ может быть указана задолженность – даже если на самом деле ее нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Чтобы избежать этого:

Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.

Сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если оплата ранее проходила корректно.

Если платите через кассу или терминал, еще раз проверьте все реквизиты перед подтверждением.

Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.

"Бывает, что оплата произведена, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно когда платишь наспех. Чтобы избежать этого, следует сверить все данные перед оплатой", – посоветовали газовщики.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы советуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т.д. – в течение минимум 5 лет. Дело в том, что эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.

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