Украинцам с газовыми плитами посоветовали установить полезный прибор: как называется
В Украине потребителям газа (как трубопроводного, так и баллонного) рекомендуют установить сигнализатор газа – устройство, обеспечивающее постоянный контроль качества воздуха. В частности, это касается тех, в чьих домах и квартирах работают газовые плиты.
Об этом рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины". Там отметили, что сигнализатор газа может обнаружить утечку опасных веществ:
- метана, который может привести к взрыву,
- пропана и бутана – из баллонов, используемых в бытовых плитах;
- окиси углерода, то есть угарного газа, который образуется при неполном сгорании топлива.
"Каждый пользователь может выбрать газовый сигнализатор с учетом собственного бюджета и потребностей. При необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации для более быстрого реагирования на аварию", – рассказали в НАК.
Купить же сигнализатор газа, по данным самого "Нафтогаза", можно как за 1 225, так и за 3 999 грн. При этом, отмечается, при необходимости можно подключить устройство к охранной сигнализации – "для более быстрого реагирования на аварию".
Украинцам присылают платежки за газ с несуществующим долгом
В то же время, рассказали в Газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", в платежке за газ может быть указана задолженность – даже если на самом деле ее нет. Чаще всего это происходит из-за ошибки в уникальном лицевом счете. Чтобы избежать этого:
- Убедитесь, что лицевой счет указан правильно.
- Сверьте номер лицевого счета с предыдущими платежками за газ, если оплата ранее проходила корректно.
- Если платите через кассу или терминал, еще раз проверьте все реквизиты перед подтверждением.
- Используйте официальные банковские сервисы – они автоматически подтянут ваш корректный номер счета.
"Бывает, что оплата произведена, а в платежке появляется долг. Часто причина – простая ошибка в уникальном лицевом счете. Такое случается даже с самыми внимательными, особенно когда платишь наспех. Чтобы избежать этого, следует сверить все данные перед оплатой", – посоветовали газовщики.
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, юристы советуют хранить квитанции об оплате коммунальных услуг – за свет, газ, воду и т.д. – в течение минимум 5 лет. Дело в том, что эти документы могут помочь решить возможные споры с поставщиками.
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