Украинцам назвали тарифы на газ с 1 марта: сколько нужно платить за 1 кубометр

До конца отопительного сезона в Украине не будут повышать тарифы на ряд коммунальных услуг – в частности, газ, тепло и электричество. Таким образом, минимум до 30 апреля электроэнергию продолжат подавать по тарифу 4,32 грн за 1 кВт*ч, а газ клиентам "Нефтегаза" – по 7,96 грн за кубометр.

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О "фиксации" тарифов сообщает "Уряд online". Отмечается, что по крайней мере до 30 апреля ночной тариф на электроэнергию (для двухзонных счетчков) будет 2,16 грн за 1 кВт*ч. При этом для потребителей с электроотоплением будет действовать тариф:

2,64 грн за 1 кВт*ч – при использовании до 2 000 кВт*ч в месяц;

4,32 грн за 1 кВт*ч – при использовании более 2 000 кВт*ч в месяц.

"Государство гарантирует неизменные зимние тарифы, чтобы помочь каждой семье пройти зиму без допоонительных финансовых нагрузок. Тарифы на газ, тепло и электричество не будут меняться в течение всего отопительного сезона", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: те же, кто не имеет возможности самостоятельно оплачивать коммунальные услуги, может воспользоваться программой жилищных субсидий. В частности, рассказал ранее Денис Шмыгаль, "в бюджете на 2025-й год на программу субсидий и льгот предусмотрено 42,3 млрд грн, что обеспечит поддержку всех нуждающихся украинцев".

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине значительно подорожали коммунальные услуги. За год – с января 2024-го по январь 2025-го – тарифы выросли в целом на 19,1%. Впрочем, не все. Так, электроэнергия подорожала сразу на 63,6%, а цена на ряд других услуг осталась на прежнем уровне.

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