ЕС разрешил продажу конфискованной российской нефти с задержанных танкеров: что это означает

Странам Европейского Союза в скором времени будет официально разрешено продавать российскую нефть, конфискованную с задержанных судов так называемого теневого флота РФ. В Европейской комиссии обоснованно считают: поскольку страна-агрессор Россия пытается обойти ранее введенные ограничения блока, именно эти санкции и нужно ужесточать.

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Представители Еврокомиссии подтвердили: новый пакет санкций против Кремля будет включать положение, которое позволит государствам ЕС продавать сырую нефть и другие товары, изъятые у российского "теневого флота". Речь идет об уже принятом 21-м пакете санкций Европы против РФ.

Очень важное положение

"Очень важное положение позволит государствам-членам ЕС конфисковывать товары, перевозимые этим теневым флотом, после того, как на них высаживаются в ходе военно-морской операции", – цитирует европейский вещатель одного из чиновников ЕК.

Решение было принято, поскольку таких "военно-морских операций" и, соответственно, изъятий российских товаров"происходит все больше и больше", пояснил представитель ЕК.

"Поэтому вопрос заключался в том, что делать с грузом и товарами. Это очень ценный груз, как вы можете себе представить", – сказал он.

Не только нефть

Хотя нефть является самым прибыльным экспортным товаром России, новая санкционная политика предусматривает, что и зерно также может быть выставлено на продажу в случае его изъятия. Очевидно, речь идет об украденных с оккупированных территорий украинских урожаях.

Москва называет задержание своих танкеров и изъятие грузов "откровенным пиратством". Поэтому в Кремле пригрозили в ответ, что "используют все необходимые средства" для освобождения задержанных судов.

Правда, хотя случаев указанных "военно-морских операций" действительно становится всё больше, Москва реагирует на них лишь угрозами.

Что предшествовало

Напомним, что ещё весной Министерство финансов Соединённых Штатов разрешило проводить операции купли-продажи сырой нефти и нефтепродуктов из России. Речь шла об отмене санкций именно в отношении нефти, которую транспортируют в цистернах так называемого теневого флота РФ.

Хотя, по словам всех американских высокопоставленных чиновников, это было "временное смягчение санкций", оно длилось достаточно долго, чтобы (по оценкам самих американцев) позволить Кремлю привлечь для войны в Украине дополнительные "сотни миллионов долларов".

А правительство Великобритании до сих пор рассматривает возможность продажи российской нефти, изъятой из задержанного танкера теневого флота. В частности, речь идет о предложении провести аукцион по продаже примерно 98 тысяч тонн российской нефти марки Urals, котораянаходится на борту танкера Smyrtos. Груз стоимостью около 35 млн фунтов стерлингов, по утверждению британских властей, после конфискации законно перешел в собственность государства.

При этом средства от продажи конфискованной нефти предлагалось передать Украине. Так или иначе, премьер-министр Великобритании Кир Стармер пока не принял никакого решения.

Как сообщал OBOZ.UA, Великобритания перехватила указанный нефтяной танкер "Смиртос" российского "теневого флота", который пытался пройти через пролив Ла-Манш, еще в июне.

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