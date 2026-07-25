"Все это нужно остановить": Токаев предложил Путину заморозить войну в Украине

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину рассмотреть возможность заморозки войны в Украине. Такое мнение он высказал после ряда сигналов, которые получал от представителей Европы и США.

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Об этом Токаев заявил во время совместной встречи с главой Кремля в российском Омске; видео опубликовали пропагандистские СМИ. Лидер Казахстана считает, что войну следует остановить и вернуться к обсуждению так называемой "Стамбульской формулы 2.0".

"Я не буду скрывать, что ко мне поступает много сигналов. Я информировал вас о них по телефону из Европы и из Соединенных Штатов Америки – сигналы, касающиеся нынешнего состояния конфликтной ситуации между Украиной и Россией", – обратился Токаев к Путину.

Позиция Казахстана

Он подчеркнул, что с самого начала рассматривал войну между Россией и Украиной как межгосударственный конфликт, а не внутреннее противостояние. В то же время Токаев сказал, что его страна с уважением относится к украинскому народу, его культуре и языку, добавив, что истинные причины этой войны остаются "не совсем понятными для многих, в том числе и для нас".

Для сравнения президент Казахстана привел конфликт между Азербайджаном и Арменией, отметив, что "там причины этого конфликта были для нас абсолютно понятны, они уходили в глубину истории". Однако ситуация вокруг войны России против Украины, по его словам, – напротив, гораздо сложнее для объяснения.

Отдельно Токаев положительно оценил действия Путина во время встречи в Анкоридже на Аляске в августе 2025 года и отметил проявленную диктатором "дипломатическую гибкость".

"Все это нужно остановить... И, просто мое скромное мнение, возможно, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к "Стамбульской формуле 2.0", поскольку там были достигнуты значительные результаты. Ну, и затем уже, конечно же, под гарантии великих держав, включая Россию", – подытожил он.

Стоит отметить, что Путин и Токаев в рамках рабочей встречи прибыли в Омск (РФ), где примут участие в XXII Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Кроме того, ранее в области объявили тревогу из-за угрозы беспилотников, а в соседней Тюменской области дроны атаковали областной центр. После взрывов на местном нефтеперерабатывающем заводе вспыхнул пожар.

Напомним, ранее западные СМИ отмечали, что Путин сталкивается с растущим давлением из-за войны, которую он начал и ведет в Украине. Причем растет как военное, так и экономическое, и политическое давление, которое в сегодняшних реалиях гораздо сложнее сдерживать, чем в первые годы полномасштабного вторжения.

Как сообщал OBOZ.UA, по словам Владимира Зеленского, текущая ситуация на фронте и украинские удары на большие расстояния создали вокруг российского диктатора Владимира Путина "токсичную атмосферу". Окружение лидера Кремля уже осознает его ответственность за войну, последствия которой ощущают на себе простые россияне.

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