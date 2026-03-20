США разрешили покупать российскую нефть с подсанкционных танкеров: детали новой лицензии

Министерство финансов Соединенных Штатов позволило проводить операции купли-продажи сырой нефти и нефтепродуктов из страны-агрессора России, которые были загружены на суда до 12 марта. Речь идет только о нефти, которая сейчас есть в цистернах так называемого теневого флота РФ.

Соответствующая лицензия 134А 19 марта была предоставлена Управлением по контролю за иностранными активами Минфина США и подписана его главой Брэдли Т. Смитом. Об этом сообщили в Минфине США.

О чем речь идет

В частности, лицензия 134А позволяет осуществлять продажу, доставку и разгрузку российской нефти, включая операции с судами, которые находятся под санкциями.

Также документ разрешает все сопутствующие действия, связанные перевозчиками российской нефти: швартовка, якорная стоянка,аварийный ремонт, услуги по управлению судами , бункеровка, страхование, классификация и спасение, экологические мероприятия и даже "меры по обеспечению безопасности экипажа".

Таким образом, лицензия позволяет торг нефтью и нефтепродуктами, произведенными компаниями страны-агрессора, включенными в американский санкционный список.

Кому нельзя

В то же время документ не распространяется на сделки с участием Ирана, КНДР и Кубы. Отдельно в лицензии запрещаются "любые транзакции с участием лиц и организаций из оккупированных регионов Украины и Крымской области Украины".

Что предшествовало

Это уже вторая такая "временная лицензия". 12 марта Минфин США уже выдавал аналогичную лицензию со всеми указанными разрешениями и запретами.

Как сообщал OBOZ.UA, ослабление санкций в отношении российской нефти будет способствовать усилению позиций России, поскольку предоставит ей новый источник доходов для финансирования войны против Украины. Поэтому это решение США является неправильным, считает президент Украины Владимир Зеленский.

Он предупреждает, что последствия ослабления санкций почувствуют сами же Соединенные Штаты.

